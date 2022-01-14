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пятница, 14 января 2022 12:09

Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн

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Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн
Банки устанавливают собственные нормы относительно системы финмониторинга. Фото: pixabay.com

Украинские банки могут блокировать карты украинцам и обращаться к клиентам за разъяснениями в случае нетипичных операций, которые не соответствуют их финансовым возможностям.

Максимальная сумма анонимных переводов составляет 5 тыс. грн, гласит закон о финмониторинге.

"В соответствии с нормами закона банки должны идентифицировать плательщиков. До 5 тыс. грн можно пополнить наличными счет или карточку без идентификации личности. Если за один день на счет поступит несколько платежей по 5 тыс. грн, банк может временно заблокировать счет", - говорится в сообщении.

Нормы закона не распространяются на:

- уплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);

- уплату кредита до 30 тыс. грн;

- переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты или иного электронного платежного средства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

- все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;

- снятие средств с собственного счета.

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Банки устанавливают собственные нормы относительно системы финмониторинга, жесткость которых может отличаться.

В 2021 году в Раде пытались повысить максимальную сумму анонимных переводов до 25 тыс. грн, однако решение отложили. В то же время в сентябре 2021-го максимальную сумму переводов без идентификации увеличили на 1 грн, в связи с тем, что чаще всего украинцам было неудобно переводить сумму до 4999 грн.

За оплату товаров и услуг на банковскую карточку могут оштрафовать на 85 тыс. грн.

Принимать оплату услуг на личную карточку запрещено законом. Все украинцы, которые занимаются предпринимательской деятельностью, должны оформиться в качестве физлиц-предпринимателей. В зависимости от оборотов отличается ставка единого налога. По новым правилам проверять переводы могут сами банки в пределах финансового мониторинга. Подозрительные операции могут блокировать.

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Дата
14
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