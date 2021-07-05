Переводы денег на карточку: за что будут штрафовать

За оплату товаров и услуг на банковскую карточку могут оштрафовать на 85 тыс. грн.

Автор: Елена Луценко Принимать оплату услуг на личную карточку запрещено законом

Такой штраф будут налагать на физлиц, которые получают оплату за свои услуги на карточки. У них также могут конфисковать товар, пишет UBR.

"Такие расчеты проводятся с грубыми нарушениями налогового законодательства. Продавцы получают неучтенные доходы, не платят определенные налоги, сборы и обязательные платежи", - пояснили в Государственной налоговой службе.

Принимать оплату услуг на личную карточку запрещено законом. Все украинцы, которые занимаются предпринимательской деятельностью, должны оформиться в качестве физлиц-предпринимателей. В зависимости от оборотов, отличается ставка единого налога. По новым правилам проверять переводы могут сами банки в пределах финансового мониторинга. Подозрительные операции могут блокировать.

"Некоторых украинцев, принимающих оплату на карту, найти практически невозможно. Например, репетиторов или некоторых самозанятых, - рассказал партнер Interlegum Александр Маленко в комментарии UBR. - Обслуживающие банки не обязаны сообщать в ГНС об открытии лицом карточного банковского счета. При таких обстоятельствах и сам факт наличия в конкретной личности карточного счета, и любые банковские операции через него недоступны для фискальных органов, что и позволяет избегать уплаты налогов".

Верховная Рада Украины приняла за основу закон о повышении налогов. Законопроект №5600 поддержали 264 народных депутата, сообщается на сайте Рады. В законопроекте прописаны изменения в Налоговый кодекс в части ставок налогообложения, определенных в абсолютных значениях, с учетом индексов потребительских цен, индексов цен производителей промышленной продукции с акцизного налога, экологического налога и рентной платы.