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понедельник, 05 июля 2021 11:08

Переводы денег на карточку: за что будут штрафовать

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За оплату товаров и услуг на банковскую карточку могут оштрафовать на 85 тыс. грн.

Автор: Елена Луценко
  Принимать оплату услуг на личную карточку запрещено законом
Принимать оплату услуг на личную карточку запрещено законом

Такой штраф будут налагать на физлиц, которые получают оплату за свои услуги на карточки. У них также могут конфисковать товар, пишет UBR.

"Такие расчеты проводятся с грубыми нарушениями налогового законодательства. Продавцы получают неучтенные доходы, не платят определенные налоги, сборы и обязательные платежи", - пояснили в Государственной налоговой службе.

Принимать оплату услуг на личную карточку запрещено законом. Все украинцы, которые занимаются предпринимательской деятельностью, должны оформиться в качестве физлиц-предпринимателей. В зависимости от оборотов, отличается ставка единого налога. По новым правилам проверять переводы могут сами банки в пределах финансового мониторинга. Подозрительные операции могут блокировать.

"Некоторых украинцев, принимающих оплату на карту, найти практически невозможно. Например, репетиторов или некоторых самозанятых, - рассказал партнер Interlegum Александр Маленко в комментарии UBR. - Обслуживающие банки не обязаны сообщать в ГНС об открытии лицом карточного банковского счета. При таких обстоятельствах и сам факт наличия в конкретной личности карточного счета, и любые банковские операции через него недоступны для фискальных органов, что и позволяет избегать уплаты налогов".

Верховная Рада Украины приняла за основу закон о повышении налогов.

Законопроект №5600 поддержали 264 народных депутата, сообщается на сайте Рады.

В законопроекте прописаны изменения в Налоговый кодекс в части ставок налогообложения, определенных в абсолютных значениях, с учетом индексов потребительских цен, индексов цен производителей промышленной продукции с акцизного налога, экологического налога и рентной платы.

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Дата
05
июля

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