Государство не может обеспечить лекарствами онкобольных, но субсидирует предприятия. Это аморально - экономист

Владимир Дубровский: "Драйвером может стать продукция на экспорт. Мировой рынок практически неограничен". Фото: Тарас Подолян

В Украине условия приучали к творческому отношению. У нас не может быть такой дешевой рабочей силы, как в азиатских государствах. На доллар в день не прожить. У нас нет преимуществ в индустриализации. Зато есть предпосылки для развития инновационной сферы.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал экономист Владимир Дубровский.

"Многие люди думают, что развитие страны - это промышленность. Но сейчас главными являются инновации. Бедное государство не догонит богатое за счет форсированной индустриализации. Началась конкуренция между дешевой рабочей силой и работами. Последние выигрывают. Индустрия 4.0 (четвертая промышленная революция означает слияние автоматизированного производства, обмена данных и технологий в единую саморегулирующуюся систему. Минимизируется вмешательства человека. - Gazeta) - не то производство, о котором может мечтать Украины. Такую промышленность создают в развитых странах, где капитал - защищенный и риски минимальны.

У нас не может быть такой дешевой рабочей силы, как в азиатских государствах. На доллар в день не прожить. В странах, где выращивали рис, люди приучались к дисциплине на протяжении тысячелетий. Ибо культура требует строгого соблюдения технологий. Из них получаются добросовестные работники на предприятиях по сбору телефонов или пошива одежды. В Украине условия приучали к творческому отношению. У нас нет преимуществ в индустриализации.

Есть предпосылки для развития инновационной сферы. Самая известная отрасль - ІТ. Есть хорошие исследования и разработки. Хорошо развит продакшн. Производим много творческого продукта - кинематографического и телевизионного, который используют крупнейшие компании мира. Есть дизайнеры. Существует точечная промышленность, опирающаяся на ноу-хау. Например, фирма, которая создает едва ли не лучшие в мире скоростные катера. Их снимают в голливудских блокбастерах. Таких локальных компаний много ", - говорит он.

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Не нужно на государственном уровне предоставлять субсидии предприятиям. Вместо этого нужно обеспечить лекарствами больных, отмечает эксперт.

"Без государственной помощи наша промышленность прожить не может. Надо определиться - или мы их кормим, или они нас. Государство не может обеспечить лекарствами онко- и хронически больных. Но субсидирует предприятия. Это аморально.

Драйвером может стать продукция на экспорт. Мировой рынок практически неограничен. Украина занимает 0,3 процента от него. Надо продавать инновации. Изобретатели рассчитывать на роялти. Сейчас выезжают за границу с разработками. Получают вознаграждение где-то в Швейцарии или США. Это должно быть у нас. Будет революционный рост", - убежден Дубровский.

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В июне большинство работодателей предлагали заработную плату в размере 9-12 тыс. грн. Самая низкая зарплата, которую обещали компании, - менее 6 тыс. грн. В то же время были те, кто готов платить более 30 тыс. грн в месяц, свидетельствуют данные "Прозора Робота". Большинство кандидатов соглашались работать за зарплату в пределах 8-13 тыс. грн. При этом размер средней зарплаты в июне по стране составлял 12 тыс. грн.