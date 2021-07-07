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пятница, 09 июля 2021 21:10

Ищу работу: назвали самых востребованных специалистов в начале лета

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Ищу работу: назвали самых востребованных специалистов в начале лета
В июне по вакансиям и резюме средняя заработная плата составляла 12 тысяч гривен. Фото: pixabay.com

В июне большинство работодателей предлагали заработную плату в размере 9-12 тыс. грн.

Самая низкая зарплата, которую обещали компании, - менее 6 тыс. грн. В то же время были те, кто готов платить более 30 тыс. грн в месяц, свидетельствуют данные "Прозора Робота".

Большинство кандидатов соглашались работать за зарплату в пределах 8-13 тыс. грн. При этом размер средней зарплаты в июне по стране составлял 12 тыс. грн.

Кроме денежного вознаграждения компании предлагали дополнительные бонусы и премии, бесплатное обучение. Готовы были проводить корпоративы и регулярно пересматривать размер заработной платы.

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По количеству вакансий лидировала сфера торговли. Далее государственный сектор, промышленность и производство. По количеству резюме на первом месте также торговля. Украинцы искали работу в сфере административного персонала. Заработать также хотели студенты и люди без опыта работы.

В топ-3 профессии на территории Украины за последние три месяца по количеству вакансий вошли продавец, работник госучреждения и менеджер по продажам. По количеству резюме - продавец, менеджер по продажам и продавец непродовольственных товаров.

В мае этого года средняя зарплата украинцев была 13 499 грн. Это на 28,1% больше платы год назад. Тогда она составляла 10 542 грн, сообщает Госстат.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в мае составила 13 499 грн. Это в 2,3 раза выше минимальной. Сейчас она 6 тыс. грн. По сравнению с апрелем средняя зарплата уменьшилась на 0,3%.

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Дата
09
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