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вторник, 29 июня 2021 17:15

Посчитали средние зарплаты украинцев — кто получает больше

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В мае этого года средняя зарплата украинцев была 13 499 грн. Это на 28,1% больше платы год назад. Тогда она составляла 10 542 грн, сообщает Госстат.

Автор: Елена Луценко
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Наибольшую плату за май 2021 получили работники области информации и телекоммуникаций

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в мае составила 13 499 грн. Это в 2,3 раза выше минимальной. Сейчас она 6 тыс. грн.

По сравнению с апрелем средняя зарплата уменьшилась на 0,3%.

Наибольшую плату за май 2021-го получили работники области информации и телекоммуникаций. В среднем - 25 265 грн. Это на 38% больше, чем в прошлом году.

На втором месте сфера финансовой и страховой деятельности. Там зарплаты увеличились на 16%, специалисты получили 21 965 грн.

На третьем - государственное управление и оборона и обязательное социальное страхование. Работники в среднем получают 17 931 грн. За год выплаты выросли на 20,7%.

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Самые маленькие зарплаты в мае были в сфере временного размещения и организации питания. Это 8875 грн, что на 130,5% больше, чем в прошлом году. В области административного и вспомогательного обслуживания в среднем получают 10 726 грн, в строительстве 10 920 грн.

С 1 июля прожиточный минимум низкой категории составит 1854 гривны.

"Я всегда ориентируюсь на категорию с наименьшим уровнем. Это на нетрудоспособных, пенсионеров. Потому что от него зависимы все доплаты, которые мы сейчас будем перечислять. В этом году мы сделали уже несколько повышений. Мы сделали 1 января, когда поднималась минимальная зарплата. Мы сделали в марте индексацию для 8 миллионов человек", - рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

В июле прожиточный минимум перечислят для людей, у кого есть доплаты и надбавки, в том числе шахтерские, детям войны.

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29
июня

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