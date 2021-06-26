В Украине с 1 июля изменится прожиточный минимум

В июле будет перечислено прожиточный для людей у кого доплаты, надбавки. Фото: Pixabay

С 1 июля прожиточный минимум низшей категории составит 1854 гривны. Об этом в интервью Радио Свобода рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

"Я всегда ориентируюсь на категорию с наименьшим уровнем. Это на нетрудоспособных, пенсионеров. Потому что от него зависят все доплаты, перерасчет которых мы сейчас будем проводить, пенсии... В этом году мы сделали уже несколько повышений. Мы сделали 1 января, когда поднималась минимальная зарплата. Мы сделали в марте индексацию для 8 миллионов человек", - заявила Лазебная.

Она отметила, что в июле будет проведен перерасчет прожиточного минимума для людей у ​​кого доплаты, надбавки (шахтерские, детям войны).

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"Там есть много разных надбавок, доплат к пенсиям, которые рассчитываются от прожиточного. И также повышаются пенсии некоторым категориям пенсионеров", - подчеркнула министр.

Отмечается, что общий прожиточный минимум в 2021 году составляет 2189 гривен с 1 января по 30 июня. С июля по конец ноября он должен возрасти до 2294 гривен, с 1 декабря - до 2393 гривен. Для детей от шести до 18 лет и трудоспособных людей этот показатель несколько выше, для детей до шести лет и лиц, утративших трудоспособность - ниже.

С 1 июля проведут индексацию пенсий более 1 млн украинском. Под повышение попадет в целом 10,5 млн пенсионеров.