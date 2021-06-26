Ежемесячно к пенсии будут доплачивать по 100 грн - кому повезет

С 1 июля проведут индексацию пенсий. Фото: "Главком"

С 1 июля проведут индексацию пенсий более 1 млн украинском.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

"Надо сказать, что мы с 1 июля для более чем миллиона людей будем индексировать по 100 гривен. Это та категория людей, которая не попала в индексации. В 2017 было так принято пенсионное законодательство, и некоторые категории людей были изъяты из индексации. Индексация стала выборочной. И поэтому мы не могли оставить. Цены растут, жилищно-коммунальные тарифы растут. Как индексировать пенсии? Пенсия - это тоже доход. Она должен не обесцениваться. И это, кстати, тоже норма Конституции, которую мы должны выполнять. Поэтому сейчас еще 1 миллиону добавим по 100 гривен. Это будет ежемесячная доплата к пенсии", - сказала Лазебная.

Под повышение попадет в целом 10,5 млн пенсионеров.

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"И 5 миллионам из них мы даем целевые, адресные программы. Этим людям за 75 лет, за 80 лет", - добавила министр.

С 1 июня около 700 тыс. работающих пенсионеров получат перерасчет пенсий. В среднем пенсии вырастут на 170-180 грн, заявил советник министра социальной политики Николай Шамбир.