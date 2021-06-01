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вторник, 01 июня 2021 21:50

Работающие пенсионеры получат перерасчет пенсий

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Работающие пенсионеры получат перерасчет пенсий
Пересчет будут проводить ежегодно. Фото: bilozerka-otg.gov.ua

С 1 июня около 700 тыс. работающих пенсионеров получат перерасчет пенсий.

В среднем пенсии вырастут на 170-180 грн, заявил советник министра социальной политики Николай Шамбир в эфире канала "UA: Перший".

"Такой перерасчет ежегодный. Он будет проведен с 1 апреля и, соответственно, в июне они получат не только повышенный размер, но и доплату за апрель-май. Почему это делается в июне, а не в апреле? Опять же, вопрос в том, что введена квартальная отчетность, и поскольку мы должны принимать данные о работе, в том числе и страховой стаж, а кому-то это играет достаточно большую роль, по февраль, а, соответственно, отчеты подаются до 9 мая, то мы имеем информацию обработанную для того, чтобы можно было провести выплаты в июне. Но еще раз повторю, эти переводы делаются с 1 апреля", - сказал Шамбир.

Добавил, что точно назвать сумму роста нельзя.

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"Не могу сказать, насколько у каждого, потому что все зависит от зарплаты и стажа у каждого, то есть индивидуальные расчеты, но в среднем где-то рост на 170-180 грн", - добавил он.

Лишь благодаря взносам тех, кто работает, уже никогда не будет высоких пенсий. Нужны системы пенсионного накопления, заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

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01
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