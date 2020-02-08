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суббота, 08 февраля 2020 16:23

Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий

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Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Фото: УНІАН

Около 70% украинцев выступают против открытия рынка земли, поэтому потенциал для продолжения протестов есть. Если закон все-таки проголосуют, "Национальный Корпус" вместе с аграриями будет бороться за его отмену. Действующая власть осознает, что общество никогда не поддержит снятие моратория в таком виде, как сейчас, и поэтому категорически не соглашается на проведение всенародного референдума.

Об этом глава политической партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий заявил 8 февраля во время дебатов с советником Премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексеем Мушаком на телеканале "Интер".

Билецкий подчеркнул, что большинство аграриев аргументировано боятся открытия рынка земли, ведь в Украине отсутствует эффективная правовая база, чтобы защитить мелких фермеров от рейдерства. Кроме того, есть реальный риск потери более 10% сельскохозяйственных угодий Украины, если закон о земле будет проголосован сейчас - до проведения полноценной инвентаризации всех земель.

"Фермерство и жители мелких сел категорически против рынка земли в нынешнем виде. Рейдерство никуда не делось. Вы говорите о спаде, а на самом деле фермеры просто перестали верить органам правопорядка и обращаются к бандитам. Теперь о геокадастре. Компания, которая занимается формированием этого кадастра на основе спутниковой съемки, накануне признала, что в кадастр не внесено по крайней мере 4 млн 300 тыс. га земли. Если ВРУ сейчас проголосует закон о рынке земли, это приведет к потере более 10% всей украинской земли", - заявил Билецкий.

Лидер "Национального Корпуса" добавил, что среди украинского населения нет поддержки этого закона, но власть игнорирует позицию общества, не соглашаясь на всенародный референдум. Билецкий отметил, если закон о земле все же проголосуют в действующей редакции, то протесты продолжатся, ведь потенциал для этого есть.

"Вы говорите, для внедрения рынка земли есть 240 голосов в Раде, а скажите - есть по крайней мере 50% украинского народа? Это абсолютная махинация. Все социологии, даже приближенные к президенту, показывают - около 70% украинцев против открытия рынка земли. За вами люди? Почему тогда вы не проводите референдум? Потенциал для протестов есть. И если закон все же проголосуют, "Национальный Корпус" вместе с аграриями будет бороться за его отмену", - сказал Билецкий.

В ответ Алексей Мушак заявил, что украинцы никогда не пойдут на продажу земли из-за "ментальных стереотипов", но это не может быть поводом для отмены реформы.

"Украинская ментальность и культура говорит, что землей не надо торговать. Но мы хотим, чтобы украинцы распоряжались землей", - сообщил чиновник.

При этом Мушак так и не смог ответить на вопрос Билецкого, почему власть не желает объявить референдум по поводу открытия рынка земли, как ранее обещал президент. А по поводу рейдерства и возможных афер с землей после снятия моратория чиновник заявил "нет проблемы" и посоветовал украинцам сверять права на сельскохозяйственные угодья с кадастром.

"Нужно проверить, есть ли участок в земельном кадастре. Земельный кадастр абсолютно открыт. Если для пожилых людей это сложно, пусть просят своих внуков, чтобы проверить, кто является владельцем этого участка. Нету проблемы. Если там вы - все окей. Если данные не внесены в кадастр, надо внести", - посоветовал чиновник.

Напомним, в Верховной Раде продолжается рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. За два дня парламентарии рассмотрели только 216 поправок к закону из 4018-ти. Из уже обработанных большинство поправок депутаты не поддержали. В том числе те, на которых настаивали аграрии.

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