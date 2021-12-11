Глава НБУ заявил о давлении

Кирилл Шевченко заявил, что на него давят. Фото: НБУ

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил о давлении со стороны "определенных лиц".

Об этом сказал в интервью агентству Bloomberg.

"Я под давлением с момента моего назначения на должность. Речь идет о давлении определенных лиц на процесс принятия решений внутри НБУ, информационные кампании в прессе, направленные на топ-менеджеров НБУ, даже уголовные дела. Но это - обратная сторона медали этой должности. Моя предшественник имел такой точно опыт", - отметил Шевченко.

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Отвечая на вопрос, планирует ли он оставаться на должности руководителя НБУ, Шевченко начал перечислять достижения регулятора: стабильность финансовых рынков, рекордную прибыль банковского сектора, усиление независимости НБУ и "многое вещей".

Недавнее заявление президента Владимира Зеленского глава регулятора прокомментировал так:

"Я воздержался б от интерпретаций того, что говорит президент, лучше спросите у него".

Ранее Bloomberg сообщал, что Владимир Зеленский хочет уволить Кирилла Шевченко с занимаемой должности, а глава Офиса президента Андрей Ермак ищет кандидатов на замену. Верховная Рада назначила Шевченко на должность председателя Национального банка 16 июля 2020 года. До этого уволила Якова Смолия, который более трех лет возглавлял финучреждение после Валерии Гонтаревой.