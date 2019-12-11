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среда, 11 декабря 2019 21:10

Где заработать перед Новым годом

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Где заработать перед Новым годом
Перед новогодними праздниками появляется много вакансий для дедов Морозов. Фото: 20 хвилин

Перед новогодними праздниками резко вырастает количество вакансий аниматоров, ведущих, продавцов, упаковщиков и горничных.

Так, мужчине в возрасте 25-35 лет на празднике в детском саду предлагают работать дедом Морозом. Опыт работы с детьми обязателен. График плавающий, но количество заказов великое, пишет The Point.

Чтобы провести новогодние праздники и корпоративы, ищут ведущих. Работодатель обещает зарплату 250 грн за 30 мин, или 400 грн за 1 час. Предоставляет костюмы и трансфер.

Также ищут экспедитора с актерскими способностями. Например, в Луцке есть возможность проводить развлекательные программы для детей до 10 лет с понедельника по пятницу в школах и детсадах. Проживание и питание - за счет фирмы. На работу могут взять даже студента.

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Перед праздниками больше работы предлагают продавцам, кассирам, упаковщикам. Вакансии есть в магазинах бытовой техники, супермаркетах. Работников ищут в магазины подарков.

Есть возможность работать на горнолыжном курорте - на Драгобрате, в Буковеле. Ищут официантов, барменов, массажистов, горничных, сушистов, поваров, администраторов.

На временную работу до конца 2019-го надо швейцар в столичный ЦУМ. Работать придется 3 часа в день. Нужно встречать гостей у центрального входа, дарить улыбки и праздничное настроение посетителям универмага, поздравлять с праздниками.

В Украине больше всего населения занято в торговле. В области работает 3 654 700 человек. В сельском хозяйстве насчитывается 2 937 600 работников, передает Госстат.

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