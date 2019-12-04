Назвали отрасль, где работает более 3 млн украинцев

В Украине больше всего населения занято в торговле. В области работает 3 654 700 человек.
В сельском хозяйстве насчитывается 2 937 600 работников, передает Госстат.
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На третьем месте по количеству занятых - промышленность. Обеспечивает работой 2 426 000 граждан.
Меньше всего людей работает в сфере информации и телекоммуникации - 280 300 человек.
В прошлом году зарплаты в Украине в среднем выросли на 30%. По итогам 2019-го увидим повышение заработков на 15-20%.
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