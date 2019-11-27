Кто в Украине получает самую высокую зарплату

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 846
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 315
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2764
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1161
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1071
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 990
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1071
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11421
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1791
Фото
Все фото
3
3
7
9
5
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Видео
Все видео
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Просмотров: 837
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 3294
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6651
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2997
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2340
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
30 ноября 2019
Просмотров: 234
Вчасно піти
Дядько Віктор усе життя пропрацював у Луцьку водієм маршрутки. Хоча мріяв відкрити кондитерський цех і пекти булочки. Боявся піти з роботи, завжди ...
суббота, 30 ноября 2019 21:10

Кто в Украине получает самую высокую зарплату

  Комментировать
Кто в Украине получает самую высокую зарплату
Практически во всех профсферах есть предложения с высокими зарплатами. Фото: Depositphotos

В прошлом году зарплаты в Украине в среднем выросли на 30%. По итогам 2019-го увидим повышение заработков на 15-20%, рассказала Gazeta.ua Юлия Дрожжина с экспертно-аналитического центра "Хедхантер Украина".

"С начала 2019-го больше всего выросли зарплаты в сфере транспорта, логистики, туризма. Больше стали получать работники фитнес-клубов, салонов красоты, ресторанов и гостиниц. Меньше стали платить в сфере искусств, развлечений, медиа и домашнего персонала. Зарплата педагогов выросла на 12%. Это профсфера, которая чувствует сезонность. Зарплата и спрос на специалистов растет с приближением вступительных кампаний. На 20% повысили выплаты медикам и фармацевтам. Ведь украинцам с медицинским образованием охотно забирают работать за границу. По этой же причине на 18-19% выросли доходы в рабочих специальностей. Программисты стали получать больше на 17%. В этом году по количеству вакансий обогнали сферу продаж", - объясняет эксперт.

По ее словам, зарплаты растут неравномерно. Один и тот же специалист в разных компаниях может получать на несколько тысяч больше. Например, секретарю могут платить как 5, так и 15 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцев недовольны работой

"Практически во всех профсферах есть предложения с высокими зарплатами. Видела вакансию для ортодонта на 9 тысяч евро. Слесарям предлагали 2 тысячи евро. Хорошие, хотя не самые высокие зарплаты в автосервисе. В общем больше всего получают топ-менеджеры, программисты, специалисты в сферах юриспруденции и банковского дела", - говорит Дрожжина.

Добавляет, что на рынке труда не хватает рабочего персонала, медиков, аграриев, работников на производство. Люди старше 35 лет едут за границу. Из-за ослабления миграционной политики некоторых стран темпы миграции в следующем году могут вырасти.

В Украине собственными доходами больше всего недовольны женщины в возрасте 30-39 и 50-59 лет. Терпеливые люди пожилого возраста. Только 61% жалуется, что денег не хватает. Мужчины недовольны своим материальным положением немного меньше, чем женщины. В то же время в месяц они хотят зарабатывать не менее 20 695 грн. Женщины ждут заработную плату на уровне 18 059 грн, свидетельствуют результаты

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кто в Украине получает самую высокую зарплату». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Беркутовцы как будто были запрограммированы на ярость: как митинг на Майдане перерос в Революцию достоинства

Нашли погребальную маску царя, который сжег Трою

Показали легендарную модель Porsche

Самое читаемое
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
30
 Просмотров: 26172
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
6
 Просмотров: 18153
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
24
 Просмотров: 13653
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками Просмотров: 6066
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ Просмотров: 5778
Экономика
Премьер сказал, на сколько уменьшатся платежки за газ
Премьер сказал, на сколько уменьшатся платежки за газ 1 Просмотров: 2673
Выросла средняя зарплата: назвали самый бедный регион
Выросла средняя зарплата: назвали самый бедный регион Просмотров: 1836
Нацбанк уничтожил тонны денег
Нацбанк уничтожил тонны денег Просмотров: 1701
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
6
 Просмотров: 2637
Власть должна наконец услышать голос бизнеса - Николаенко
Власть должна наконец услышать голос бизнеса - Николаенко Просмотров: 270
Больше всего комментируют
5
Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана"
4
Российские оккупанты в "закон о границе" включили всю Донецкую область
4
"Бей жидов" может стать нормой" - Смаглюк о "подавлении свободы слова"
3
Россия экспортирует в Украину электроэнергию дешевле, чем продает собственному населению
2
Пашинскому продлили арест на следующий год
Голосов: 22510
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua