Кто в Украине получает самую высокую зарплату

Практически во всех профсферах есть предложения с высокими зарплатами. Фото: Depositphotos

В прошлом году зарплаты в Украине в среднем выросли на 30%. По итогам 2019-го увидим повышение заработков на 15-20%, рассказала Gazeta.ua Юлия Дрожжина с экспертно-аналитического центра "Хедхантер Украина".

"С начала 2019-го больше всего выросли зарплаты в сфере транспорта, логистики, туризма. Больше стали получать работники фитнес-клубов, салонов красоты, ресторанов и гостиниц. Меньше стали платить в сфере искусств, развлечений, медиа и домашнего персонала. Зарплата педагогов выросла на 12%. Это профсфера, которая чувствует сезонность. Зарплата и спрос на специалистов растет с приближением вступительных кампаний. На 20% повысили выплаты медикам и фармацевтам. Ведь украинцам с медицинским образованием охотно забирают работать за границу. По этой же причине на 18-19% выросли доходы в рабочих специальностей. Программисты стали получать больше на 17%. В этом году по количеству вакансий обогнали сферу продаж", - объясняет эксперт.

По ее словам, зарплаты растут неравномерно. Один и тот же специалист в разных компаниях может получать на несколько тысяч больше. Например, секретарю могут платить как 5, так и 15 тыс. грн.

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"Практически во всех профсферах есть предложения с высокими зарплатами. Видела вакансию для ортодонта на 9 тысяч евро. Слесарям предлагали 2 тысячи евро. Хорошие, хотя не самые высокие зарплаты в автосервисе. В общем больше всего получают топ-менеджеры, программисты, специалисты в сферах юриспруденции и банковского дела", - говорит Дрожжина.

Добавляет, что на рынке труда не хватает рабочего персонала, медиков, аграриев, работников на производство. Люди старше 35 лет едут за границу. Из-за ослабления миграционной политики некоторых стран темпы миграции в следующем году могут вырасти.

В Украине собственными доходами больше всего недовольны женщины в возрасте 30-39 и 50-59 лет. Терпеливые люди пожилого возраста. Только 61% жалуется, что денег не хватает. Мужчины недовольны своим материальным положением немного меньше, чем женщины. В то же время в месяц они хотят зарабатывать не менее 20 695 грн. Женщины ждут заработную плату на уровне 18 059 грн, свидетельствуют результаты