Какую зарплату хотят украинцы: исследование

Украинцы не будут ехать на работу за границу, если дома им будут платить не меньше 19 275 грн. Фото: Depositphotos

В Украине собственными доходами больше всего недовольны женщины в возрасте 30-39 и 50-59 лет. Терпеливые люди пожилого возраста. Только 61% жалуется, что денег не хватает.

Мужчины недовольны своим материальным положением немного меньше, чем женщины. В то же время в месяц они хотят зарабатывать не менее 20 695 грн. Женщины ждут заработную плату на уровне 18 059 грн, свидетельствуют результаты исследования R&B Group.

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Люди в возрасте от 30 до 39 лет считают необходимым получать 22 086 грн. Те, кому от 40 до 49 лет, хотят иметь 20 500 грн ежемесячно. Молодежь от 18 до 29 лет ищет работу на зарплату 20 231 грн.

Украинцы не будут ехать на работу за границу, если дома им будут платить не меньше 19 275 грн. Это почти вдвое больше средней зарплаты в Украине.

Средняя зарплата в Украине составила 10 537 грн. Наибольшие получают работники в Киеве - 15 694 грн. Меньше всего платят в Черновицкой области - 8017 грн.