Где работать творческим людям: топ-10 вакансий

Работу художникам, декораторам и иллюстраторам предлагают в Киеве, Харькове, Львове. Фото: Jwoman.in.ua

На сайтах поиска работы ежедневно появляются вакансии для хореографов, музыкантов, художников, сценаристов.

Работу предлагают как в государственных, так и частных заведениях. Можно выбирать уровень зарплаты, график или условия работы, пишет The Point.

Хореограф

Столичная студия танцев ищет тренеров-педагогов классического танца, бальной хореографии, латиноамериканской программы. Хореографы будут готовить танцевальные постановки, проводить занятия в школе и участвовать в конкурсах и фестивалях. Человека ищут с хореографическим образованием в хорошей физической форме.

Производитель развивающих игр для детей

Работа в Днепре. Вакансия от национального производителя развивающих и настольных игр. Работодатель ищет творческого человека с креативным мышлением. Специалист должен разбираться в развивающих играх и знать методики развития детей.

Сценарист-редактор

Работу предлагают в Киеве. Ищут человека с опытом работы сценаристом или редактором, умением находить подход к людям разных типажей. В обязанности будет входить разработка сценариев эпизодов и историй героев, работа на съемочной площадке.

Учитель бандуры

Музыкальная академия в столице ищет учителя бандуры. Работать надо с начала учебного года - 1 сентября 2019-го. Человек нужен с опытом работы учителем музыки на базе государственных, частных учреждений или репетитором не менее года. Знание английского будет преимуществом.

Художник-декоратор

В львовскую мастерскую пряников ищут человека, который будет украшать пряники в соответствующей колористике и с помощью специальных техник. Также воплощать в жизнь собственные идеи. На работу готовы взять заинтересованного человека без специального опыта в кулинарной или художественной сфере.

Иллюстратор

На работу в Киев ищут талантливых креативных людей с опытом иллюстрации персонажей-животных. Преимущество отдадут специалисту с опытом в анимации. Чтобы получить работу, нужно знать Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects. Уметь создавать яркие, смешные тематические иллюстрации.

Реквизитор

Столичная компания занимается организацией детективных ролевых вечеринок. Например, корпоративы, дни рождения или детские праздники. Ищут человека, который будет собирать реквизит для квестов, ухаживать за костюмами и отвечать за атрибутику.

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Художник, мастер ручной работы

Вакансия в Харькове. Компания выпускает положительные видеоролики для детей. Работу предлагают человеку, который любит создавать уникальные вещи своими руками, умеет творчески мыслить и находить креативный способ решения задачи. Преимуществом будет умение рисовать.

Преподаватель фортепиано

Профессиональная музыкальная академия в Киеве ищет преподавателей фортепиано, которые в совершенстве владеют инструментом, умеют доступно объяснять ученикам, работать со взрослыми и детьми.

Библиотекарь

Частная столичная школа ищет библиотекаря с соответствующим образованием и опытом работы. Человек должен владеть английским на среднем уровне.

В мае средняя зарплата в Украине уменьшилась на 0,3% по сравнению с прошлым месяцем - до 10 239 грн, свидетельствуют данные Госстата. В мае самые высокие средние зарплаты получали работники финансовой и страховой сферы - 18 880 грн. Самые низкие - медики. В среднем 6900 грн.