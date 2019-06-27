Будьте честны и сохраняйте спокойствие: посоветовали, как успешно пройти собеседование

На собеседовании рекрутера стоит спросить об особенностях работы. Тогда дадите понять, что вам действительно интересна вакансия. Фото: jwoman.in.ua

Чтобы получить работу, нужно успешно пройти собеседование.

Иногда поведение на собеседовании имеет большее значение, чем ответы. Как правильно вести себя и общаться с рекрутером, чтобы вам предложили работу пишет Work.ua.

Придите вовремя

Не стоит опаздывать на собеседование. Лучше прийти пораньше и несколько минут подождать. Если понимаете, что уже опаздываете или вообще не можете прийти на собеседование, предупредите рекрутера об этом. Договоритесь с ним о другом времени.

Будьте вежливыми

Чтобы сформировать хорошее впечатление, будьте вежливыми со всеми. Поздоровайтесь с секретарем на ресепшене или будущими коллегами, если будете проходить мимо.

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Избегайте излишней эмоциональности

Не стоит эмоционально рассказывать о своих предпочтениях будущему работодателю. Просить его взять вас на работу тоже не следует. Излишняя экспрессия вызовет неприятное впечатление и сомнения в вашей уравновешенности. Говорите спокойно, спрашивайте об особенностях работы. Тогда дадите понять, что вам действительно интересна вакансия.

Будьте честны

Часто на собеседовании кандидаты слышат неудобные вопросы. Например, о причинах увольнения с предыдущей работы, конфликтах с коллегами или профессиональных неудачах. Будьте откровенны, но и осторожны в своих ответах. Не говорите плохо о бывшем руководстве. Но старайтесь как можно честнее объяснить, почему сейчас ищете новую работу.

В Украине предлагают ввести новые режимы работы: гибкий график, удаленная работа, самостоятельная организация рабочего времени. С такой инициативой выступило Минсоцполитики. Соответствующий законопроект обнародован 25 июня.