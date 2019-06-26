Украинцам разрешат работать вне офиса

Заключить трудовой договор с гибким графиком в первую очередь смогут родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью. Также работники преклонного возраста. Фото: Stud-Point

В Украине предлагают ввести новые режимы работы: гибкий график, удаленная работа, самостоятельная организация рабочего времени.

С такой инициативой выступило Минсоцполитики. Соответствующий законопроект обнародован 25 июня, пишет ubr.ua.

Гибкий график

Работникам хотят позволить не соблюдать внутреннего трудового распорядка при условии соблюдения дневной, недельной или месячной нормы отработанного времени. Гибкий график будут устанавливать по договоренности работника и работодателя. Он будет состоять из фиксированного времени, в течение которого работник обязан быть на рабочем месте, сменного времени, его работник определяет самостоятельно. Также время для отдыха и обеда.

Удаленная работа

Сотрудники смогут работать вне офиса. Для этого нужно будет подписать трудовой договор между работником и работодателем. Приказа директора будет недостаточно.

Самостоятельная организация рабочего времени

Такой режим работы подойдет людям, которые самостоятельно планируют свой рабочий день при условии выполнения задач с предельным сроком исполнения.

"Изменения необходимы прежде всего тому бизнесу, к которому налоговая инспекция предъявляет необоснованные претензии. Например, считает предприятие фиктивным, так как на рабочем месте нет нужного количества сотрудников", - объясняет адвокат Евгений Рияко.

Это поможет избежать лишних вопросов от инспекторов Гоструда.

"Сегодня можно договориться с компанией, чтобы быть на работе, например, утром и вечером, а днем ​​оставаться дома. Но приходит инспектор труда и говорит, что, перерыв не может быть больше 2 часов и накладывает штраф. Эта неправильно", - говорит гендиректор директората норм и стандартов достойного труда Минсоцполитики Юрий Кузовой.

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По словам Евгения Рияко, полностью отказаться от обеденного перерыва нельзя. Однако его можно перенести на конец рабочего дня и раньше идти домой.

Чтобы работодатели и работники не злоупотребляли гибким графиком, в договоре будет четко прописано, что рабочее время составит 40 часов в неделю.

Заключить трудовой договор с гибким графиком в первую очередь смогут родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью. Также работники преклонного возраста.

В этом году выросли штрафы за зарплату в конверте. За каждого такого сотрудника работодатель вынужден заплатить более 125 тыс. грн. Неоформленные работники не могут взять кредит, заработать себе на пенсию или получить компенсацию, если потеряют работу.