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пятница, 23 апреля 2021 11:57

Фермеры получат больше денег - что изменилось

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Фермеры получат больше денег - что изменилось
Сумма пособия не превысит 100 тыс грн на одно хозяйство. Фото: Елена Луценко

Правительство расширило государственную поддержку малых фермерских хозяйств. В этом году будут выплачивать по 5 тыс. грн на гектар обработанной земли. Ранее было 3 тыс. грн.

Сумма пособия не должна превышать 100 тыс. грн на одно хозяйство, отмечают в правительстве.

"Малые фермерские хозяйства, которые обрабатывают небольшие площади и имеют ограниченный финансовый ресурс, больше всего нуждаются в поддержке со стороны государства. Чтобы стимулировать развитие малого фермерства, увеличили финансовую поддержку вновь созданным фермерским хозяйствам", - прокомментировал министр экономики Игорь Петрашко.

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Также правительство упростило количество документов для получения помощи и сократило время их рассмотрения.

Из закона о "О личном селянском хозяйстве" уберут часть статьи, по которой каждый украинец имеет право на бесплатные 2 га земли. Соответствующий законопроект одобрил Кабмин.

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