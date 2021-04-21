Хотят отменить право украинцев на бесплатные 2 га земли

Сейчас средний размер пая в Украине имеет размер 4 га. Фото: Елена Луценко

Из закона "О личном селянском хозяйстве" уберут часть статьи, по которой каждый украинец имеет право на бесплатные 2 га земли. Соответствующий законопроект сегодня согласовал Кабмин.

Предлагают вариант объединения участков разных собственников. Будет разрешено принудительное укрупнение. Если собственник земли не захочет добровольно продать или обменять, это сделают через суд, говорится в законопроекте. Нововведения связаны с внедрением рынка земли с 1 июля.

Сейчас средний размер пая в Украине имеет размер 4 га. После раздела земли 6,9 млн селян получили паи площадью почти 28 млн га. Это не стало стимулом для социально-экономического развития агросектора. Те, кто хочет вести фермерский бизнес часто не имеют достаточного количества земли или же она распылена по разным территориям, что не позволят обрабатывать землю эффективно. Укрупнение мелких участков позволит снизить себестоимость сельхозпродукции, объяснили авторы законопроекта.

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Если изменения примут, под принудительное укрупнение попадут пайщики, которые не обрабатывают свои земли. Если фермер обнаружит заброшенный участок по соседству со своим паем, он сможет требовать от собственника продать или обменять его через суд. Под укрупнение попадут участки, которые имеют проблемы с проектами землеустройства. Без доступа к дороге, например.

Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения предусматривает, что покупать землю смогут только граждане Украины. Компании, основанные украинцами, государство и местные общины. Запуск рынка земли отложили до 1 июля 2021 года.