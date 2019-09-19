Фермерам дадут деньги на землю: подробности

Фермерам будут предоставлять компенсацию, чтобы они были в равных условиях с агрохолдингами. Фото: Слово і Діло

Фермеры получат компенсацию процентов по кредитам, чтобы конкурировать за покупку земли с крупными агрохолдингами.

"Крупные иностранные компании и агрохолдинги имеют более дешевый ресурс, чем малые фермеры. Поэтому надо, чтобы ставка по кредитам стала значительно меньше. Для этого уже работаем с НБУ. С начала работы правительства регулятор снизил ставку рефинансирования на 0,5%. Продолжит это делать дальше. Рассчитываю, что в следующем году кредитование в гривне будет 11-12% годовых в банках", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет "Економічна правда".

По его словам, правительство оценит стоимость земли для крупных компаний. Фермерам будут предоставлять компенсацию, чтобы они были в равных условиях с агрохолдингами.

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"Иначе рынок земли не сможет заработать. Поэтому надо предоставить финансовый ресурс средним и малым хозяйствам, чтобы они могли это реализовать. Без этого экономического роста не будет. Рассчитываем, что в результате запуска рынка украинская экономика будет расти на 2%", - отметил Гончарук .

Рынок земли в Украине откроют с 1 октября 2020 года, добавил он.

В Украине действует мораторий на продажу земли. Это означает, что владельцы земельных паев не могут ими полностью распоряжаться, а точнее - могут только сдавать паи в аренду. Последний раз мораторий продолжали в 2018-м. Тогда Минэкономразвития предлагал президенту ветировать этот закон, ведь он нарушает право украинского на собственность.