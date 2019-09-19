Премьер объяснил, сколько земли смогут купить украинцы

Рынок земли в Украине откроют с 1 октября 2020 года. Фото: Агрополіт

Когда в Украине заработает рынок земли, один человек сможет купить не больше 15% земли на уровне области. На уровне страны - в пределах 0,5%.

"Существуют антимонопольные условия. В одних руках не может быть сконцентрирован кусок земли, больше 15% на уровне области и 0,5% на уровне страны. Не должно быть огромной концентрации земельного участка", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Укрінформ.

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Рынок земли в Украине откроют с 1 октября 2020-го, добавил он.

По оценкам Всемирного банка, открытие рынка земли в Украине позволило бы повысить ВВП на 0,6-1,6 процентных пункта и привлекать около $1,5 млрд дополнительных инвестиций в год.

В Украине действует мораторий на продажу земли. Это означает, что владельцы земельных паев не могут ими полностью распоряжаться, а точнее - могут только сдавать паи в аренду. Последний раз мораторий продолжали в 2018-м. Тогда Минэкономразвития предлагал президенту ветировать этот закон, ведь он нарушает право украинского на собственность.