Еристовский ГОК – самый молодой карьер в Украине, демонстрирующий лучшие практики современного промышленного предприятия

Еристовский ГОК (ЕГОК) начали строить в 2008 году с "нуля", и уже с 2012 года стартовала промышленная разработка месторождения и добыча железной руды. В настоящее время добытая железная руда передается Полтавскому ГОКу, где непосредственно производятся высококачественные железорудные окатыши.

С начала своей деятельности карьер оборудован современной техникой ведущих мировых производителей таких как Caterpillar, Hitachi и Komatsu. На предприятии обустроена современная диспетчерская для управления и наблюдения за производственным процессом. Основная его задача – это координация всех технологических действий. На мониторах выведены ключевые показатели, на больших экранах операторы видят, как передвигается техника, как происходит погрузка автотранспорта, транспортировка горной массы, автоматическое перераспределение работ и техники.

На комбинате внедряют современные технологии, помогающие вывести персонал из потенциально опасной зоны и перевести людей на позиции, позволяющие дистанционно управлять процессами и техникой. Буровые установки, к примеру, работают на дистанционном управлении. Такая система диспетчеризации позволяет обеспечить максимальные показатели производства и экономию ресурсов. Сверхсовременный ремонтный цех предприятия обеспечивает обслуживание всей промышленной техники в Ferrexpo.

В горном департаменте ЕГОК формируют план разработки Полтавского, Еристовского и Белановского карьеров, входящих в состав группы Ferrexpo. Управление всеми горными процессами и ресурсами осуществляется по единым требованиям в соответствии с международными стандартами и лучшими мировыми производственными практиками. Это позволяет увеличивать объемы добычи горной массы без дополнительных затрат, что положительно скажется на себестоимости готовой продукции Ferrexpo.

Чтобы удерживать лидерские позиции на рынке, молодое предприятие применяет "умные решения". Инвестиции в смарт-технологии помогают нам оставаться конкурентоспособными на рынке среди европейских предприятий. Так, в начале 2021 года, на Еристовском ГОКе запустили первую в Украине частную LTE-сеть, позволяющую полную автоматизацию производства.

К работе на предприятии привлекаются лучшие специалисты в горнодобывающей отрасли и из-за рубежа, сотрудники проходят постоянное обучение по повышению мастерства. В настоящее время персонал проходит оценку для возможной учебы от экспертной компании Mining Skills Australia.

Еристовский ГОК поддерживает инициативы внедрения "зеленой энергетики" и уменьшения углеродного следа, поэтому часть электроэнергии потребляет от солнечной электрической станции, которую Ferrexpo запустила в промышленную эксплуатацию в июле 2021 года.

Еристовский ГОК является социально ответственным и оказывает постоянную поддержку местным общинам. В частности, летом 2021 года в период необходимости предприятие обеспечивало энергоснабжение для жителей Пришибской территориальной общины. В сотрудничестве с местными властями на средства ЕГОК были приобретены электрические генераторы. Пришибская община получила в подарок от Еристовского ГОКа автомобиль для семейного врача Пришибской ОТГ. Для младших жителей общины произведен ремонт школьной столовой, в помещение сначала подготовили и покрасили стены, вместо пластиковых панелей сделали подвесной потолок, проложили новую сеть освещения и смонтировали современные энергосберегающие LED-светильники, заменили двери.

Недавно ЕГОК подарил также 2 автомобиля УАЗ для Козельщинской общины.

Справка о предприятии: ООО "Еристовский горно-обогатительный комбинат" создано 14 июля 2008 с целью промышленной разработки Еристовского месторождения железной руды. Одно из первых мощных предприятий, начавшее свою деятельность в период независимости Украины. Учредителем предприятия является ЧАО "Полтавский ГОК" и компания Ferrexpo AG (Швейцария). Предметом деятельности ООО "Еристовский ГОК" является поиск (разведка) и эксплуатация месторождений полезных ископаемых; деятельность по добыче, переработке железной руды и сбыту производимой продукции (концентрат, окатыши), других полезных ископаемых и сопутствующих пород, а также связанных с этим буровых и взрывных работ; аренда строительных машин и оборудования; строительных работ; проектирование, исследование и выполнение всех работ, связанных со строительством объектов общего использования, инфраструктуры и транспорта, землеобрабатывающими и землеройными работами, строительными работами, строительством сооружений и выполнением строительных работ. За годы эксплуатации нового месторождения вся добытая руда направляется на перерабатывающие мощности Полтавского ГОКа, позволяющего вложить капитальные инвестиции в строительство Еристовской обогатительной фабрики. Железнодорожные окатки Полтавского ГОКа экспортируются в страны Европы, Китая и Японии.