Эксперт объяснил, за счет чего укрепляется гривна

Эксперт объяснил, в какие отрасли инвесторы вкладывают деньги pixabay.com

Укрепление гривни связано с тем, что инвесторы стали ей доверять. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил заместитель министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

"Инвесторы стали доверять гривне, это стало причиной, что в прошлом году произошло достаточно существенное укрепление национальной валюты", - отметил Николайчук.

Экономист Александр Охрименко объясняет, что на самом деле в стране около 2 миллиардов инвестиций. К тому же речь об инвестициях, которые финансируют предварительно заключенные проекты.

"Для нашей страны нужно хотя бы 20 миллиардов инвестиций, чтобы это повлияло на курс гривны и показало ощутимый рост экономики. До сих пор инвестиции вливались в отрасль сельского хозяйства и в развитие ИТ технологий. Новых проектов, которые интересовали инвесторов нет ни в области той же энергетики, инфраструктуры и сельского хозяйства. Инвестиции не дают просто так. Инвесторы инвестируют под что-то. А на сегодня в государстве нет новых интересных проектов", - говорит Охрименко.

Инвестировать в Украину могут, но прежде чем инвесторы пойдут в страну, нужно запустить "Соглашение об ассоциации".

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"В Турции большое количество кооперативов, в которые интересно инвестировать иностранцам. Это небольшие предприятия, которые изготавливают какие-то конкретные продукты", - добавил экономист.

Укрепление валюты происходит за счет денег заробитчан, которые в прошлом году прислали около 12 млрд валюты, но эту сумму инвестициями считать нельзя.

В прошлом году ВВП Украины показал рост на уровне 3,3%. По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, на экономическую активность в прошлом году влияла стабильно высокая инвестиционная активность. Также рекордный урожай зерновых, ослабление глобального спроса на фоне усиления торговых войн. Покупательная способность населения выросла, а обменный курс гривни окреп