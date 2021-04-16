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воскресенье, 18 апреля 2021 21:10

Эксперт объяснил, как уменьшить долги за коммунальные услуги

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Эксперт объяснил, как уменьшить долги за коммунальные услуги
В западных странах на каждой батарее есть регулятор и счетчик. А у нас до сих пор тепло в квартирах считают по квадратным метрам. Фото: предоставлено Евгением Соловьевым

Надо пересмотреть методику формирования тарифов. Сегодня они завышены в среднем в 1,5-2 раза, рассказал в интервью Gazeta.ua правозащитник Евгений Соловьев.

"Регуляторы, которые должны следить за предприятиями-монополистами и их ценами чаще занимают позицию: "Чего изволите? ". Коммунальному предприятию достаточно соблюсти формальности и предоставить нужный пакет документов. А насколько это экономически обоснованно - обычно не проверяют", - добавляет эксперт.

Еще один момент - усиление контроля за количеством и качеством услуг.

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"В западных странах на каждой батарее есть регулятор и счетчик. А у нас до сих пор тепло в квартирах считают по квадратным метрам, а не по количеству теплоносителя. То же самое с водой. Кабмин для учета субсидий установил социальную норму - 4 куба на человека. А коммунальные предприятия насчитывают 8-11 в месяц", - объяснил он.

Также нужна систематизация как со стороны объемов, так и сроков задолженности, считает правозащитник.

"Есть долги в пределах трьох лет. Если срок больше, то они должны быть списаны в разряд сомнительных или безнадежных. Почему коммунальные службы этого не делают? Потому что их состояние не будет таким страшным. Второе - разработать политику в отношении должников. Не допускать, чтобы потребитель оставался без судебного иска более полугода", - предлагает Евгений Соловьев.

Полную версию интервью читайте на Gazeta.ua.

Министерство юстиции Украины позволило исполнительным органам арестовывать банковские счета должников. Это касается также неплательщиков алиментов и лиц, которые не погасили штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Автор: Виктор ФОМЕНКО
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