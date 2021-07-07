"Экономика - не электричество. Нельзя включить включатель и сразу появятся высокие социальные стандарты"

Размер социального обеспечения напрямую зависит от состояния экономики. В слабой экономике не может быть высоких социальных стандартов. Поэтому сначала нужно заботиться о динамичном экономическом росте, рассказал Gazeta.ua экономист Андрей Новак.

Автор: Facebook Андрей Новак: Правительство ставит неправильные приоритеты в своей бюджетной политике

"Экономика - не электричество. Вы не можете включить включатель и сразу появятся высокие социальные стандарты. Сначала экономический рост, а тогда повышение уровня жизни граждан. Государственный бюджет находится в очень критическом состоянии. Это подтверждает и тот факт, что еженедельно Министерство финансов выходит на долговой рынок и привлекает там в среднем 11-12 миллиардов гривен. Под 10-11-12% в зависимости от срока облигаций. Мы на уровне государства живем в долг", - говорит экономист.

По его словам, правительство не выполняет свои социальные обязательства. В том числе по доплате в 400 грн пенсионерам старше 75 лет. Ее перенесли с июля на октябрь.

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"Деньги на пенсии можно было найти. Бюджетом на этот год предусмотрено увеличение расходов на различные государственные органы - на 15-75%. Получается, что на чиновничий аппарат деньги найдут, а на социальные статьи нет. Я уже не говорю о том, что в настоящее время идет выполнение широко разрекламированных программ типа "Большая стройка". На это тоже есть средства. Правительство ставит неправильные приоритеты в своей бюджетной политике ", - отметил Андрей Новак.

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С 1 июля части пенсионеров пересчитали пенсии. Добавят по 100 грн. "Индексация коснется более миллиона украинцев. Ее проведут по двум программам. Первая затронет людей, которым пенсия назначили в 2018-2020 годах, а вторая тех, кто получает минимальную выплату", - говорит министерка социальной политики Марина Лазебная. В июле должны были добавить по 400 грн к пенсии украинцам старшим 75 лет. Повышение перенесли на октябрь из-за нехватки средств, добавила Марина Владимировна.