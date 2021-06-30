Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать

С июля 2021 в Украине начнут действовать немало изменений в законодательстве. Касаться будут различных сфер жизни. Например, заработает рынок земли, пересчитают пенсии, введут новый налог, фильмы будут транслировать только на украинском, ограничат въезд в Украину.

Подробнее о нововведениях предлагаем ознакомиться в материале Gazeta.ua.

Землю разрешили продавать

С 1 июля в Украине заработал рынок земли. Ее смогут продать около 69 млн владельцев паев. 27 млн ​​га между работниками колхозов и колхозных пенсионеров распределили в 1990-х годах. Большинство сдавали участки в аренду фермерам.

Автор: pixabay.com Землю можно будет продавать

Первые 2,5 года землю будут покупать физические лица - не более 100 га в одни руки. С 2024-го до 10 тыс. га смогут брать компании, где собственниками являются украинцы. Иностранцы будут претендовать на участки, если за это проголосуют граждане на референдуме.

Цену за пай определять покупатель и продавец. Должны договариваться через нотариуса, который проверит сколько претендент уже имеет земли и не находится он под санкциями. Оплата должна быть в безналичной форме, по закону.

"В среднем гектар пашни в Украине стоит 27,5 тысяч гривен. Цена может быть больше или меньше. Все зависит от качества почвы", - сказал старший проектных менеджер по земельной реформе Офиса реформ Кабмина Андрей Мартын.

В Министерстве аграрной политики прогнозируют, что средняя цена в этом году будет около 50 тыс. за га. Ежегодно будет расти на 10-15%.

"Рынок приблизит Украину к цивилизованным странам. Но законодательное и техническое поле у ​​нас не готово. Чиновники не знают, сколько точно земли в государственной собственности, - говорит экономист Андрей Новак. - Хорошо, что ограничили количество земли, что можно приобрести в одни руки и запретили покупать паи иностранцам. Справедливая стоимость земли сформируется через несколько лет. В Польше гектар стоит около семи тысяч долларов. У нас почву качественный. Можем ставить стоимость не меньше пять тысяч.

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Контролировать оборот земель и изменение владельцев будет Держгеокадастр.

"Модель рынка, которую предлагает Зеленский, - не поддержит малых и средних фермеров. Участки могут покупать холдинги. Есть условия для появления крупных монополистов. Экономического эффекта не будет. Есть риск, что сельское хозяйство начнет деградировать. Для простых фермеров нет условий - длинных и легких кредитов, чтобы могли приобрести землю. Программ защиты от банкротства", - говорит политолог Виктор Таран.

Сериалы и фильмы будут транслировать на одном языке

С 16 июля заработает новая норма языкового закона. На телевидении на украинском должны озвучиваться или дублироваться сериалы, реклама и политическая агитация.

Половина изданий во всех магазинах должны быть написаны на государственном. Вводятся экзамены на уровень владения украинским для претендентов на работу в госслужбе и лиц, которые хотят получить гражданство.

Автор: pixabay.com Фільми та серіали показуватимуть лише українською

"Норма необходима. Кино должно транслироваться государственной, большинство зрителей это поддерживают. Иначе получается абсурдная ситуация. Все иностранные фильмы у нас показывают на украинском, а отечественные - на русском. И все их транслируют на каналах Ахметова, Коломойского, Пинчука, Фирташа. Разговоры, что их компании понесут большие убытки - чушь. Русскоязычные сериалы можно переозвучить. Проблема для них заключается в том, что снимают ленты так, чтобы не было понятно, где происходят события. Затем перепродают в постсоветское пространство. Навязывают мнение о "одном народе", - говорит языковой эксперт Тарас Шамайда.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Верховная Рада приняла 25 апреля 2019-го. Шесть его норм заработали в прошлом году. Украинский стал обязательным в рекламе, научных работах и ​​во время конференций, проектной документации, кинотеатрах, учреждениях здравоохранения. Политические партии и организации на государственной должны составлять отчеты. Она должна быть в названиях аэропортов, вокзалов, станций, портов, остановок. С 16 январе этого года украинский ввели в сфере обслуживания.

Налоговая придет с проверками к работодателям

Работодателей с 1 июля проверять налоговая и Государственная служба труда. Будут штрафовать на 60 тыс. грн, если обнаружат официально неоформленных работников. За повторное нарушение взыщут до 180 тыс. грн.

"Люди, которые соглашаются на неофициальную занятость, лишены социально-трудовых прав - нормированного рабочего дня, безопасных условий труда, права на больничные и отпуск. В Украине сейчас вне штата работают более трех миллионов человек", - говорит министр экономики Алексей Любченко.

О проверке уже предупредили более 62 тыс. работодателей.

Повысят пенсии

С 1 июля части пенсионеров пересчитают пенсии. Добавят по 100 грн.

Автор: pixabay.com Пенсию увеличат на 100 грн

"Индексация коснется более миллиона украинцев. Ее проведут по двум программам. Первая затронет людей, которым пенсия назначили в 2018-2020 годах, а вторая тех, кто получает минимальную выплату", - говорит министерка социальной политики Марина Лазебная.

В июле должны были добавить по 400 грн к пенсии украинцам старшим 75 лет. Повышение перенесли на октябрь из-за нехватки средств, добавила Марина Владимировна.

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Параллельно в Украине увеличат прожиточный минимум. Для самой низкой категории населения составит 1854 грн, а общий - 2294 грн.

Введут ограничения на въезд в Украину

С 2 июля будут действовать ограничения на въезд в Украину из стран, где зафиксировали вспышку штамма "дельта" -коронавируса. В списке Индия, Великобритания, Россия и Португалия.

Иностранцы и лицам без гражданства старше 12 лет должны сдать экспресс-тест на определение антигена коронавируса в пунктах пропуска на границе. Если результат окажется положительным или человек откажется от анализов, его не пустят.

Люди, которые постоянно живут на территории Украины и прибыли из этих стран, тоже должны сдать тест. Если результат положительный, их отправят на обязательную самоизоляцию.

Придется заплатить новый налог

1 июля владельцы квартир площадью более 60 кв. м и домов от 120 кв. м получат новые квитанции-сообщения. С тех пор в течение двух месяцев нужно будет уплатить налог на недвижимость до 70,8 грн за 1 кв. м. Владельцам квартир на 100 кв. м придется заплатить 2,8 тыс. грн.

Автор: pixabay.com Владельцы больших квартир и домов должны заплатить налог

Если квартира разделена между членами семьи, то на каждого члена семьи будет считаться своя норма в 60 квадратов.

От уплаты налога на квартиры и дома освобождены многодетные семьи, дети-сироты, дети-инвалиды, владельцы садов, школ, религиозные организации, участники ООС и их семьи.

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За неуплату штрафовать. Если задержать платеж на 30 дней, штраф составит 10%, от 30 дней - 20%. За игнорирование сообщения и отказ платить на жилье могут наложить арест.

Украинцам дадут паспорта вакцинации

В июле полностью привитым от коронавируса украинцам начнут выдавать паспорта вакцинации. Будут доступны в бумажном и цифровом виде в приложении "Действие".

В документе указывать данные человека, название вакцины и дату прививки. Паспорт позволит путешествовать по странам Евросоюза, если они его признают.

"На ковидних сертификатах будет относиться электронной подписи, который тоже должен признать Европа. Надеемся, что осенью взаимном начнется", - говорит первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

Программа паспортов вакцинации ЕС позволяет людям свободно перемещаться внутри блока, если они вакцинированы одной из четырех вакцин западного производства. Хотя AstraZeneca и относится к вакцинам, которые признали в ЕС, это не распространяется на индийскую версию Covishield. Получившие прививку вакциной AstraZeneca, выпущенной индийским Serum Insitute, имеют проблемы с поездками в ЕС. МИД Индии поставило вопрос о непризнании Covishield Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Хотя Covishield изготовляют по аналогичной технологии, что и Vaxzevria, пока препарат не имеет разрешения на продажу в ЕС.