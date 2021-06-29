Вакцинированных Covishield не пускают в ЕС

МИД Индии поставило вопрос о непризнании Covishield Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Фото: pixabay.com

Жители Индии, получившие прививку вакциной AstraZeneca, выпущенной индийским Serum Insitute, имеют проблемы с поездками в ЕС.

Все, кого вакцинировали препаратом Covishield, не могут попасть в Евросоюз, сообщил гендиректор института Адар Пунавалла, передает Reuters.

"Я поднял этот вопрос на самом высоком уровне и надеюсь решить его в ближайшее время. Как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне", - написал он в Twitter.

С 1 июля программа паспортов вакцинации ЕС позволяет людям свободно перемещаться внутри блока, если они вакцинированы одной из четырех вакцин западного производства. Хотя AstraZeneca и относится к вакцинам, которые признали в ЕС, это не распространяется на индийскую версию Covishield. Признают только вакцину AstraZeneca, известную как Vaxzevria. Безопасными в Европе также считают вакцины Moderna, Pfizer от BioNTech и Johnson & Johnson.

МИД Индии поставило вопрос о непризнании Covishield Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Хотя Covishield изготовляют по аналогичной технологии, что и Vaxzevria, пока препарат не имеет разрешения на продажу в ЕС.

"Единственной Covid-вакциной от AstraZeneca, в отношении которой подали заявку на получение разрешения на продажу, была вакцина Vaxzevria. Если мы получим заявку на получение разрешения на продажу Covishield или будут одобрены любые изменения в утвержденных производственных площадках для Vaxzevria, мы сообщим об этом", - заявили в EMA.

При этом на официальном сайте EMA говорится, что вакцины, получившие разрешение на продажу в масштабах ЕС, должны подходить для получения сертификата, в то время как государства-члены могут также принимать вакцины, рекомендованные ВОЗ. ВОЗ же внесла Covishield и вакцины Sinopharm и Sinovac в список для использования в чрезвычайных ситуациях.

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Глобальная инициатива COVAX заключила соглашение с одним из крупнейших производителей вакцин в мире – индийским Serum Insitute. Завод должен был доставить 1,1 млрд доз вакцин AstraZeneca и Novavax. Из-за нехватки вакцин Индия еще в конце марта временно ограничила экспорт препарата AstraZeneca. Экспорт вакцин от коронавируса в другие страны не возобновят вплоть до октября 2021-го. Ранее власти Индии планировали возобновить поставки препарата в июне. Точные сроки восстановления экспорта могут меняться в зависимости от того, как быстро Индия сможет контролировать вторую волну вспышек Covid-инфекции.