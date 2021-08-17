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вторник, 17 августа 2021 07:56

Дыни резко подорожали: назвали причину

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Дыни резко подорожали: назвали причину
Дыни в Украине подорожали на треть. Фото: pixabay.com

В разгар сезона дыни в Украине подорожали на треть. Сейчас бахчевая культура в среднем стоит 11 грн/кг.

Аналитики резкий скачок стоимости связывают снижением предложения на рынке, передает ТСН.

Некоторые фермерские хозяйства уже прекратили сбор раннего урожая, а позднее еще не начали. Его ожидают в конце августа и в первые недели сентября.

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Кроме того, неблагоприятные погодные условия испортили значительную часть урожая дынь, что тоже привело к дефициту.

Через неделю в Украине начнется сбор арбузов и дынь с открытого грунта. Именно тогда эксперты прогнозируют резкое снижение цен на бахчевые.

Сезон арбузов и дынь только начинается. До того продают выращенные под агроволокном. Это ранние посадки арбуза и дынь. Сейчас стабильно высокие температуры, сухая жаркая погода. Это идеальный климат для созревания бахчевых, для набора веса и вкусовых качеств. Будем со своими бахчевыми.

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