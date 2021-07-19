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понедельник, 19 июля 2021 15:46

Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни

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Через неделю в Украине начнется сбор арбузов и дынь с открытого грунта. Именно тогда эксперты прогнозируют резкое снижение цен на бахчевые.

Автор: Елена Луценко
  Массовая уборка урожая арбузов начнется через неделю
Массовая уборка урожая арбузов начнется через неделю

"Сезон арбузов и дынь только начинается. Сейчас продают выращенные под агроволокном. Это ранние посадки арбуза и дынь. В южных регионах Украины уже начали собирать урожай. В сетях еще вчера мы видели импортные арбузы и дыни от 20 до 30 гривен за килограмм. Оптовая цена на первые украинские арбузы сейчас в диапазоне 8-15 гривен за килограмм. Зависит от сорта, размера партий и качества. Это цена на 20% выше, чем в прошлом году. Но не следует забывать, что вся плодово-овощная группа в этом году идет с задержкой от одной до двух недель из-за очень холодной первой половині весны. Через неделю цены могут сравниться с показателями прошлого года", - рассказал Gazeta.ua Александр Хорев, руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

Массовая уборка урожая начнется через неделю.

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"Сейчас стабильно высокие температуры, сухая жаркая погода. Это идеальный климат для созревания бахчевых, для набора гаги и вкусовых качеств. Будем со своим бахчой. А к какой предельной цены упадет стоимость, сказать пока очень трудно. Регулятором будет экспорт. В августе прошлого года мы показали рекордный урожай по экспорту и подтянули цены для производителей. Для покупателей это немного хуже новость, потому что бахчевые для украинского потребителя будут дороже. Но для производителей это стимул дальнейшем развивать эту отрасль ", - отметил Александр Хорев.

Реализацию арбузов ведут отдельные производители из Херсонской области. Цены на первые партии озвучиваются на уровне 9-12 грн/кг. Это в 2,7 раза дороже, чем в это же время в прошлом году. В 10-х числах июля 2020 года цена на арбузы в Украине варьировалась в диапазоне 3-5 грн/кг, но при этом предложение бахчевых превышало спрос. Цены интенсивно снижались. В этом году арбузов меньше.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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