Поступили первые партии ранних арбузов: какие цены

На рынки Украины завезли первые арбузы ранних сортов. Средняя розничная цена - 20 грн/кг.

Сезон арбузов начался с опозданием на две недели из-за неблагоприятной погоды. Дождь и град весной нанесли существенный ущерб урожаю бахчевых. Некоторым производителям пришлось заново пересевать площади под арбузами.

Автор: Елена Луценко На рынках арбузы начали продавать по 20 гривен за килограмм

"Реализацию арбузов ведут отдельные производители из Херсонской области. Цены на первые партии озвучиваются на уровне 9-12 гривен за килограмм. Это в 2,7 раза дороже, чем в это же время в прошлом году. В 10 числах июля прошлого года цена на арбузы в Украине варьировалась в диапазоне 3-5 гривен за килограмм, но при этом предложение бахчевых превышало спрос. Цены интенсивно снижались. В этом году арбузов меньше", - сообщают аналитики EastFruit.

Массово местные арбузы будут на рынке после 20 июля.

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"Как правило, пик сезона почвенного арбуза в Украине приходится на середину августа и тогда цены начинают резко снижаться. В текущем сезоне производители планируют удерживать цены на достаточно высоком уровне, поскольку бахчевые пришлось пересевать. Поэтому достаточно сложно сказать, когда в Украине начнется пик массовых поставок арбуза с открытого грунта", - подытожили в EastFruit.

Черешню в Украине продают со стопроцентной наценкой. Стоимость килограмма черешни, которую вырастил фермер, составляет 30 грн 20 коп. В розничной торговле она стоит уже около 60 грн/кг. Малые предприниматели везут ягоды черешни в города, перепродают через двое-трое рук. К потребителю продукция доходит с огромными наценками. Производители вкладывают 30 грн в килограмм черешни. Из них большая часть - это вложения, а доходность 25-30%. Об этом рассказала фермер и арендатор сада в Запорожской области Галина Дрюцкая. Она прогнозирует, что то же будет происходить с яблоками, виноградом, сливой, арбузами и дынями, которые выращиваются в Украине.