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вторник, 13 июля 2021 10:41

Поступили первые партии ранних арбузов: какие цены

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На рынки Украины завезли первые арбузы ранних сортов. Средняя розничная цена - 20 грн/кг.

Сезон арбузов начался с опозданием на две недели из-за неблагоприятной погоды. Дождь и град весной нанесли существенный ущерб урожаю бахчевых. Некоторым производителям пришлось заново пересевать площади под арбузами.

Автор: Елена Луценко
  На рынках арбузы начали продавать по 20 гривен за килограмм
На рынках арбузы начали продавать по 20 гривен за килограмм

"Реализацию арбузов ведут отдельные производители из Херсонской области. Цены на первые партии озвучиваются на уровне 9-12 гривен за килограмм. Это в 2,7 раза дороже, чем в это же время в прошлом году. В 10 числах июля прошлого года цена на арбузы в Украине варьировалась в диапазоне 3-5 гривен за килограмм, но при этом предложение бахчевых превышало спрос. Цены интенсивно снижались. В этом году арбузов меньше", - сообщают аналитики EastFruit.

Массово местные арбузы будут на рынке после 20 июля.

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"Как правило, пик сезона почвенного арбуза в Украине приходится на середину августа и тогда цены начинают резко снижаться. В текущем сезоне производители планируют удерживать цены на достаточно высоком уровне, поскольку бахчевые пришлось пересевать. Поэтому достаточно сложно сказать, когда в Украине начнется пик массовых поставок арбуза с открытого грунта", - подытожили в EastFruit.

Черешню в Украине продают со стопроцентной наценкой. Стоимость килограмма черешни, которую вырастил фермер, составляет 30 грн 20 коп. В розничной торговле она стоит уже около 60 грн/кг.

Малые предприниматели везут ягоды черешни в города, перепродают через двое-трое рук. К потребителю продукция доходит с огромными наценками. Производители вкладывают 30 грн в килограмм черешни. Из них большая часть - это вложения, а доходность 25-30%. Об этом рассказала фермер и арендатор сада в Запорожской области Галина Дрюцкая.

Она прогнозирует, что то же будет происходить с яблоками, виноградом, сливой, арбузами и дынями, которые выращиваются в Украине.

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Дата
13
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