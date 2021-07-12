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понедельник, 12 июля 2021 11:23

Яблоки, виноград, сливы, дыни в Украине под угрозой уничтожения - фермер

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Часть урожая черешни и других фруктовых и бахчевых культур в Украине могут уничтожить в результате ряда причин.

Черешню в Украине продают со стопроцентной наценкой. Стоимость килограмма черешни, которую вырастил фермер, составляет 30 грн 20 коп. В розничной торговле она стоит уже около 60 грн/кг.

Автор: Елена Луценко
  Черешню в Украине продают со стопроцентной наценкой
Черешню в Украине продают со стопроцентной наценкой

"Малые предприниматели бусиками везут ее на Киев, перепродают через двое-трое рук. К потребителю она уже доходит с безумными наценками. Мы вкладываем 30 гривен в килограмм черешни. Из них большая половина - это вложения, а доходность 25-30%. Посредники имеют такую ​​же сумму, не вкладывая ни во что. Меня это возмущает, - рассказала фермер и орендатор сада в Запорожской области Галина Дрюцкая в эфире телеканала OBOZREVATEL.

Часть урожая черешни уничтожили дожди.

"То же самое будет происходить и с яблоками, и с виноградом, и со сливой, и с другими фруктами, которые выращиваются у нас в Украине и которые могут быть реализованы в Украине. Те же бахчевые культуры, дыни, арбузы ", - рассказала фермер.

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Фермеры Запорожской области выбрасывают большинство урожая мелитопольских черешен. Плодовые деревья хорошо родили, но спроса на ягоды нет.

Рынки перенасыщены, а покупательная способность украинцев низкая. Деревья надо спасать, освобождать от чрезмерного урожая. Чтобы уродило в следующем году. Об этом сообщил председатель Запорожской областной организации "Аграрный союз Украины" Анатолий Тиховод.

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