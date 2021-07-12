Яблоки, виноград, сливы, дыни в Украине под угрозой уничтожения - фермер

Часть урожая черешни и других фруктовых и бахчевых культур в Украине могут уничтожить в результате ряда причин.

Черешню в Украине продают со стопроцентной наценкой. Стоимость килограмма черешни, которую вырастил фермер, составляет 30 грн 20 коп. В розничной торговле она стоит уже около 60 грн/кг.

Автор: Елена Луценко Черешню в Украине продают со стопроцентной наценкой

"Малые предприниматели бусиками везут ее на Киев, перепродают через двое-трое рук. К потребителю она уже доходит с безумными наценками. Мы вкладываем 30 гривен в килограмм черешни. Из них большая половина - это вложения, а доходность 25-30%. Посредники имеют такую ​​же сумму, не вкладывая ни во что. Меня это возмущает, - рассказала фермер и орендатор сада в Запорожской области Галина Дрюцкая в эфире телеканала OBOZREVATEL.

Часть урожая черешни уничтожили дожди.

"То же самое будет происходить и с яблоками, и с виноградом, и со сливой, и с другими фруктами, которые выращиваются у нас в Украине и которые могут быть реализованы в Украине. Те же бахчевые культуры, дыни, арбузы ", - рассказала фермер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что происходит с ценами на сезонные овощи и фрукты

Фермеры Запорожской области выбрасывают большинство урожая мелитопольских черешен. Плодовые деревья хорошо родили, но спроса на ягоды нет. Рынки перенасыщены, а покупательная способность украинцев низкая. Деревья надо спасать, освобождать от чрезмерного урожая. Чтобы уродило в следующем году. Об этом сообщил председатель Запорожской областной организации "Аграрный союз Украины" Анатолий Тиховод.