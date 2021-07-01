Что происходит с ценами на сезонные овощи и фрукты

В начале июля резко упали цены на морковь, малину, красную смородину и вишни. Высокую цену держат черешни. Подорожали кабачки, пишет Agro Times.

Автор: Елена Луценко На розничных рынках за стакан красной смородины просят 15 гривен

На оптовом рынке в селе Великие Копани Херсонской помидоры продают по 19-25 грн/кг.

Цены на огурцы держатся в пределах 9-10 грн/кг. Кабачки с 6-9 грн/кг подорожали до 10 грн/кг. Картофель стоит 6-8 грн/кг. На морковь цена снизилась до 10-12 грн/кг.

Автор: Елена Луценко

Средняя цена на свеклу сейчас на уровне 12 грн/кг. Раннюю капусту продают по 4 грн/кг, среднеспелые сорта - по 5-6 грн/кг.

Автор: Елена Луценко Цены на огурцы держатся в пределах 9 - 10 грн/кг

Желтый репчатый лук нового урожая продается за 5,5-6 грн/кг.

Цены на фрукты и ягоды снижаются каждый день. Малина со 100 грн упала в цене до 80 грн/кг. Красная смородина стоит 50 грн/кг, вишни с 45 грн подешевели до 35 грн/кг.

Автор: Елена Луценко Малина со 100 грн упала в цене до 80 грн/кг.

Черешни с 10-35 грн/кг подорожали до 25-30 грн/кг. На крупные ягоды черешни цена до 40 грн/кг.

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Первые абрикосы продают по 35 грн/кг, персики - по 60 грн/кг.

В этом году сезон полевых арбузов в Украине задержится на несколько недель. Из-за затяжных ливней аграриям Херсонщины пришлось пересевать большие площади. В супермаркетах и на базарах продают выращенные под пленкой. Их цена на оптовых рынках по 20 грн/кг. В розницу реализуют по 30 грн/кг.