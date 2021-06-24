Сезон арбузов задерживается на несколько недель

В этом году сезон полевых арбузов в Украине задержится на несколько недель. Из-за затяжных ливней аграриям Херсонщины пришлось пересевать большие площади, пишет agronews.ua.

В супермаркетах и на базарах продают выращенные под пленкой. Их цена на оптовых рынках по 20 грн/кг. В розницу реализуют по 30.

Автор: Елена Луценко В супермаркетах и на базарах продают выращенные под пленкой арбузы

"Только высадили арбузы, а тут холода и дожди. Все поля плавают, в низинах целые озера стоят. Поэтому первая посадка погибла, пришлось ее пересевать. Второй раз всходы появились, и дожди, выпавшие с невиданной для наших краев частотой, увлажнили землю так, что на бахчевые и не пройдешь. А между тем, самое время заводить туда культиватор, потому что трава между рядами поднялась густо. Иначе никак - ведь гербициды мы принципиально не используем, и от сорняков должны избавляться механическим способом. А как вовремя не избавиться, то дикая растительность арбузы задушит. Если пересевать бахчевые будем вынуждены в третий раз, то уже и не знаю, когда с него дождемся урожая - разве под конец сентября", - рассказал Сергей Шматенко, глава Виноградовской ОТГ Херсонской области.

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В южных областях Украины созрела малина и садоводы начали сбор ягоды. Сезон малины в этом году стартовал с опозданием. Из-за дождей созревание ягод в хозяйствах центральных и западных областей замедлилось. Садоводы продают малину по 140-200 грн/кг. В прошлом году в этот период сезон малины был в разгаре. Цены колебались от 50 грн/кг до 80 грн/кг.