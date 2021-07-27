Резко упали цены на томаты: какая стоимость сезонных овощей

Начался активный сбор урожая помидоров. Цены на них резко снизились, так как на рынках возросло количество томатов.

На оптовом рынке Нежданная в селе Великие Копани Херсонской области избыток томатов. Цены на них стартуют от 3 грн/кг. Красные томаты стоят до 10 грн/кг, розовые - 8-14 грн/кг, желтые - 15 грн/кг, черри - 30 грн/кг, пишет AgroTimes.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Капуста стоит 4.5-8 грн/кг, морковь - 4-6 грн/кг, свекла - 3-6 грн/кг

Кукурузу продают по 2-3 грн за початок. Капуста стоит 4,5-8 грн/кг, морковь - 4-6 грн/кг, свекла - 3-6 грн/кг, лук - 6-6,5 грн/кг, картофель - 4-6 грн/кг. Баклажаны подешевели с 14 грн/кг до 9 грн/кг, полосатые баклажаны граффити подорожали с 20 грн/кг до 25 грн/кг.

Цены на перец не изменились: белый тонкостенный продают по 12-18 грн/кг, перец зеленый по 11-15 грн/кг, красный кубовидный стоит 45-60 грн/кг.

Упали цен на арбузы. Их продают по 4,5-7 грн/кг, дыни - по 3-5 грн/кг.

Персики стоят 25-40 грн/кг, абрикосы - 55 грн/кг, ежевика - 35-40 грн/кг, клубника - 60 грн/кг.

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Огурцов и кабачков становится меньше, поэтому они начали дорожать. Огурцы продают по 9-13 грн/кг, а кабачки - по 9-10 грн/кг.

На рынки завезли херсонские арбузы по 15 грн/кг. В супермаркетах распродают выращенные под пленкой в ​​среднем по 17 грн/кг. Также торгуют арбузами из Азербайджана. Стоят они 17,95 грн/кг.