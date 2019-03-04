Доллары или гривны: как выгоднее держать деньги в банке

Больше всего ставки выросли для долларовых депозитов и вкладов в евро. Фото: novostipmr.com

В течение последней недели выросли ставки по депозитам в долларах и евро. В то же время гривневые вклады подешевели.

Больше всего подешевели бессрочные депозиты в нацвалюте - на 0,16 п п. Их предлагают под 8,14% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,01 п п до 13,97% годовых, передает Liga.net.

На 0,02 п п упали ставки для вкладов в гривне от 3 месяцев до полугода. Их предлагают под 14,56% годовых. Депозиты периодом более года подешевели на 0,05 п п до 14,11% годовых. Правда на 0,12 п п стали прибыльными сбережения сроком от 1 до 3 месяцев. Их стоимость составляет 11,99% годовых. Вклады на период до 1 месяца предлагают под 10,50%.

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Бессрочные сбережения в долларах подорожали на 0,02 п п. Их средняя ставка составляет 0,93% годовых. На 0,01 п п выросла доходность долларовых депозитов от 3 до 6 месяцев - 2,40%, до 12 месяцев - 2,97% и свыше 12 месяцев - 3,13%.

Депозиты в евро подорожали на 0,02 п п. В частности речь идет о вкладах периодом более года и бессрочные сбережения. Их предлагают под до 2,42% и до 0,58% годовых соответственно. Синхронно на 0,01 п п повысили доходность депозиты сроком от 3 до 6 и от 6 до 12 месяцев. Ставки составляют 1,74% и 2,22% годовых соответственно.

Украинцам упростили доступ к открытию банковских счетов. В частности Нацбанк разрешил оформлять депозиты онлайн. Отменил требование ставить мокрые печати на депозитных договорах. Теперь банкиры смогут открывать депозитные и другие счета в электронной форме. От клиента потребуется только электронная цифровая подпись.