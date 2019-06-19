Доллар продолжает дешеветь

Доллар подешевел на 5 коп. Фото: Ракурс

Национальный банк Украины на 20 июня установил курс доллара на уровне 26,33 грн. Это на 5 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 1 коп. Стоит 29,51 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,33 грн, продают по 26,38 грн.

За евро предлагают 29,54 грн. Продают по 29,62 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

До конца июня доллар продолжит колебаться. Вероятно падение курса до 26 грн. Затем снова рост до 27 грн или чуть выше.