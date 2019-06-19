Какие кредиты берут украинцы

Украинцы стали активнее брать кредиты. Ежегодно потребительское кредитование физлиц растет на 30%.
Кредиты популярны из-за роста доходов граждан. Кроме того, банки после кризиса упростили условия кредитования для заемщиков, говорится в отчете Нацбанка о финансовой стабильности.
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Банки активно кредитуют население с низкими доходами.
Вместе с тем не все банки готовы к кредитным рискам в случае кризиса. Они могут не сформировать соответствующие резервы на опережение, предупредили в Нацбанке.
В Украине с 1 июля банкиры будут жестче проверять кредитные риски заемщиков по данным из реестра Национального банка. Сначала в тестовом режиме, а с 1 декабря это станет обязательным.
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