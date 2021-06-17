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пятница, 18 июня 2021 07:10

Доллар ощутимо подорожал

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Доллар ощутимо подорожал
Доллар подорожал на 15 копеек. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 18 июня установил курс доллара на уровне 27,17 грн. Это на 15 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 33 коп. Стоит 32,44 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,07 грн. Продают по 27,19 грн.

За евро предлагают 32,42 грн. Продают по 32,55 грн.

Российский рубль покупают и продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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