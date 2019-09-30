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вторник, 01 октября 2019 07:10

Доллар не смог пересечь отметку 24 грн

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Доллар не смог пересечь отметку 24 грн
Доллар подорожал на 11 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 1 октября установил курс доллара на уровне 24,19 грн. Это на 11 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 1 коп. Стоит 26,34 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,25 грн. Продают по 24,46 грн.

За евро предлагают 26,47 грн. Продают по 27,64 грн.

Российский рубль скупают по 36 коп. Продают по 37 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.

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