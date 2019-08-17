Действия НАБУ по "Роттердам+" могут привести к кризису в энергетике - эксперты

 
Ексклюзивы
1/5
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 198
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
1 Просмотров: 945
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1746
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1791
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1206
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6534
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1656
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 954
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1593
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3195
Фото
Все фото
13
6
4
3
4
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились квадратные арбузы
В Украине появились квадратные арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Видео
Все видео
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 3807
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
1 Просмотров: 945
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1755
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6534
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4718
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
16 августа 2019
Просмотров: 549
Нахіба?
Я знав усього кількох людей, чия лайка мене не те що не коробила, а навіть надихала. З них не сипалися мати навсібіч, як котяхи-горошини з кроля ...
суббота, 17 августа 2019 13:59

Действия НАБУ по "Роттердам+" могут привести к кризису в энергетике - эксперты

  Комментировать
Действия НАБУ по &quot;Роттердам+&quot; могут привести к кризису в энергетике - эксперты
Фото: UBR

Безосновательное вмешательство правоохранителей в деятельность энергопредприятий может дестабилизировать ситуацию в энергетике из-за возникновения дефицита угля на электростанциях. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в комментарии журналисту.

"Для нормальной работы тепловых электростанций нужен уголь. Если постоянно правоохранительные органы будут вмешиваться незаконным и не правовым способом в деятельность работы энергетических предприятий, то проще тогда, знаете, ничего не делать, чем постоянно подвергать себя риску настроений Сытника или иных властных экспертов, скажем так. И мы можем тогда получить дефицит угля на электростанциях, и соответственно мы можем получить дефицит мощности в электроэнергетической системе Украины", - заявил Трохимец.

Эксперт не исключил, что в таком случае Украина может вернуться к кризисным временам начала 1990-х годов, когда по всей стране проходили веерные отключения электроэнергии.

"Я говорил уже о пиковых нагрузках, которые не могут быть покрыты, так как не будет соответственно мощностей. А, возможно, и базовой нагрузки. И мы получим 1990-е годы, веерные отключения, по 2 часа будут подавать электроэнергию на области. Если мы этого хотим, то как раз к этому можно и дойти такими огульными действиями", - сказал Трохимец.

Напомним, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что введение формулы "Роттердам+" позволило преодолеть кризис в энергетике, а нынешние действия НАБУ по ней - это искусственный информационный повод. Волынец убежден, что дело в отношении "Роттердам+" не будет иметь судебной перспективы.

Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков утверждал, что ситуация в энергетике Украины стабилизировалась именно после введения формулы "Роттердам+", а нынешние действия НАБУ по делу по формуле дестабилизируют энергетический сектор. "Мы прожили три года без каких-то таких проблем с углем на складах и без отключения, ограничения электроэнергии. Когда сейчас снова начали кошмарить через какие-то мифы, которые не подтверждены, эту отрасль, мы пришли к чему Опять возвращаемся на три года назад. На складах , а сегодня август месяц, 800 тыс. тонн угля, при том, что должно быть как минимум 2 миллиона, минимум 1,5 миллиона, как это было в прошлом и позапрошлом году ", - заявил Плачков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Действия НАБУ по "Роттердам+" могут привести к кризису в энергетике - эксперты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Погибших хоронили в братских могилах

Самое читаемое
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 3 Просмотров: 27642
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
13
 Просмотров: 26056
В метро нашли двойника Зеленского
В метро нашли двойника Зеленского
6
 Просмотров: 16948
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего
Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего 1 Просмотров: 16416
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 15627
Экономика
Каких овощей в Украине начали выращивать больше
Каких овощей в Украине начали выращивать больше
 Просмотров: 684
Дорогое удовольствие: владельцы элитных авто заплатили миллионные налоги
Дорогое удовольствие: владельцы элитных авто заплатили миллионные налоги Просмотров: 270
Богдана не послушались: Кабмин даст деньги городам
Богдана не послушались: Кабмин даст деньги городам Просмотров: 648
Рассказали, когда Украина догонит Польшу по уровню экономического развития
Рассказали, когда Украина догонит Польшу по уровню экономического развития
 Просмотров: 1107
Кто получит денежную помощь ко Дню Независимости Украины
Кто получит денежную помощь ко Дню Независимости Украины Просмотров: 4563
Больше всего комментируют
3
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
3
Можно только в туалете - отношение украинцев к языку довело россиян к истерике
2
Инициативу Зеленского разгромили: Может, Артур Пирожков возглавит Шествие достоинства?
2
Возвращение России в ПАСЕ: Рада определилась с приглашением для евродепутатов
1
Главный таможенник призвал сдавать коррупционеров ему в Facebook
Голосов: 21385
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua