Действия НАБУ по "Роттердам+" могут привести к кризису в энергетике - эксперты

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Безосновательное вмешательство правоохранителей в деятельность энергопредприятий может дестабилизировать ситуацию в энергетике из-за возникновения дефицита угля на электростанциях. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в комментарии журналисту.

"Для нормальной работы тепловых электростанций нужен уголь. Если постоянно правоохранительные органы будут вмешиваться незаконным и не правовым способом в деятельность работы энергетических предприятий, то проще тогда, знаете, ничего не делать, чем постоянно подвергать себя риску настроений Сытника или иных властных экспертов, скажем так. И мы можем тогда получить дефицит угля на электростанциях, и соответственно мы можем получить дефицит мощности в электроэнергетической системе Украины", - заявил Трохимец.

Эксперт не исключил, что в таком случае Украина может вернуться к кризисным временам начала 1990-х годов, когда по всей стране проходили веерные отключения электроэнергии.

"Я говорил уже о пиковых нагрузках, которые не могут быть покрыты, так как не будет соответственно мощностей. А, возможно, и базовой нагрузки. И мы получим 1990-е годы, веерные отключения, по 2 часа будут подавать электроэнергию на области. Если мы этого хотим, то как раз к этому можно и дойти такими огульными действиями", - сказал Трохимец.

Напомним, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что введение формулы "Роттердам+" позволило преодолеть кризис в энергетике, а нынешние действия НАБУ по ней - это искусственный информационный повод. Волынец убежден, что дело в отношении "Роттердам+" не будет иметь судебной перспективы.

Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков утверждал, что ситуация в энергетике Украины стабилизировалась именно после введения формулы "Роттердам+", а нынешние действия НАБУ по делу по формуле дестабилизируют энергетический сектор. "Мы прожили три года без каких-то таких проблем с углем на складах и без отключения, ограничения электроэнергии. Когда сейчас снова начали кошмарить через какие-то мифы, которые не подтверждены, эту отрасль, мы пришли к чему Опять возвращаемся на три года назад. На складах , а сегодня август месяц, 800 тыс. тонн угля, при том, что должно быть как минимум 2 миллиона, минимум 1,5 миллиона, как это было в прошлом и позапрошлом году ", - заявил Плачков.