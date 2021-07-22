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суббота, 24 июля 2021 21:10

Cколько зарабатывают украинские онлайн-продавцы

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За 2 года доход украинского онлайн-продавца вырос в 1,5 раза, или на 49%. Кроме того, с первого квартала 2019-го по первый квартал 2021 года их стало больше на 14%.

"Среди украинцев, которые зарабатывают на международных рынках, в первом квартале 2021 года онлайн-продавцы получили наибольший средний доход - $10 405. Еще 20 лет назад для небольших локальных производителей экспорт был испытанием. Вовлеченность в глобальную экономику выгодна предпринимателям. Они совершенствуют товары благодаря конкуренции, получают большую прибыль. Для экономики Украины это означает рост валютной выручки, новые рабочие места", - объясняет Игорь Ковалев, генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси.

Автор: Payoneer
  Самый высокий средний доход в онлайн-продавцов из Одессы, Киева, Днепра, Львова и Харькова.
Самый высокий средний доход в онлайн-продавцов из Одессы, Киева, Днепра, Львова и Харькова.

Самый высокий средний доход в онлайн-продавцов из Одессы, Киева, Днепра, Львова и Харькова. Так, в январе-марте 2021 года средний доход онлайн-продавцов из Одессы был на 16% выше, чем у киевлян. В то же время последние заработали на 22% больше, чем жители Днепра. Средний доход днепровских онлайн-продавцов на 27% выше, чем львовских.

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С первого квартала 2019-го по первый квартал 2021 года заработок днепрян вырос на 72%, киевлян - на 70%, львовян - на 56%, одесситов - на 46%, харьковчан - на 5%.

Женщины составляют 46,6% всех предпринимателей в Украине.

"863 455 женщин работают в Украине как ФЛП, это почти половина от всех предпринимателей - 46,6 процента", - говорится в сообщении сервиса для работы с открытыми данным Opendatabot.

Больше всего женщин - 43,6% или 376 895 человек - заняты в сфере розничной торговли, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, и в сфере предоставления других индивидуальных услуг - 9,3% - 80 165 человек.

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