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среда, 03 марта 2021 14:02

Чиновники государственного банка обокрали клиентов на 1 млн грн

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Чиновники государственного банка обокрали клиентов на 1 млн грн
Банкиры подделывали подписи клиентов и снимали деньги через кассу. Фото: pixabay.com

Двух руководителей одного из госбанков подозревают в завладении 1 млн грн средств клиентов. Соответствующее обвинение Киевская прокуратура направила в суд.

По данным прокуроров, должностные лица государственного банка, используя известные им логин и пароль, получили доступ к автоматизированной банковской системе, сообщает finclub. Согласно версии обвинения, они, несмотря на обращения клиентов по закрытию их карточных счетов, формировали заявления на выдачу наличных, подделывали подписи клиентов и снимали деньги через кассу. Таким образом чиновники финучреждения обогащались на протяжении почти 3 лет. Жертвами их махинации стали около 100 граждан, которые были обворованы более чем на 1 млн грн.

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Среди пострадавших - граждане, проживающие на временно оккупированных территориях Украины и в районах проведения антитеррористической операции. Кроме того, горе-банкиры жульничали со счетами умерших.

В Одессе 2 женщины обворовывали пенсионеров. Мошенницы на такси ездили по городам и селам, выслеживали во дворах пожилых людей.

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