Чем выгодно отапливать дом: эксперт описал преимущества энергоносителей

Природный газ является самым технологичным, удобным, лучшим из точки зрения использования. Фото: unsplash

Что выгоднее - газ или электроэнергия - будет понятно, как только примут решение о переходе на учет в энергетических единицах. Тогда в платежках осуществят пересчет на кВт⋅год и можно будет сравнить, чем лучше отапливать помещения, рассказывает Gazeta.ua эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

"Все зависит от того, где живет потребитель, подведены ли к его жилищу газ, электроэнергия. Какая в конкретный момент их стоимость. Каждый может выбирать между этими двумя энергоносителями, а может обратиться к чему-то другому", - говорит эксперт.

По его словам, есть большое количество сельских районов, где можно отапливать дома дровами, торфом или использовать другие источники энергии.

"Ветряки, солнечные панели, солнечные конвекторы, которые подогревают воду. В южных регионах летом нет потребности в газе или традиционной электроэнергетике. Можно установить солнечный конвектор. Если речь идет о степи - Николаев, Хортица, Запорожье, там стоят ветряки, которые генерируют электрическую энергию", - объясняет Рябцев.

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По его мнению, переход на энергетические единицы позволит сравнивать эффективность использования природного газа и электрической энергии.

"Но природный газ является самым технологичным, удобным, лучшим из точки зрения использования. Потребителю не нужно создавать запасов или что-то перевозить. Кран открутил - получил больше, закрутил - получил меньше. Не нужно вытирать панели от пыли, очищать от снега или заморачиваться с витрогенерационной установкой", - убежден эксперт.

По его мнению, лучше всего, если хозяйство использует все виды энергоносителей. Определяет, когда и что выгоднее отапливать газом или наоборот другими видами топлива. И не боится от чего-то отказываться.

Полную версию беседы с экспертом по энергетическим вопросам Геннадием Рябцевым читайте по ссылке.

Тарифы на услуги распределения природного газа повысят в следующем году. В частности тариф "Киевоблгаза" вырастет с 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр, без НДС, "Киевгаза" - с 0,28 грн до 0,32 грн, "Одессагаза" - с 0,79 грн до 0,89 грн, "Полтавагаза" - с 1,09 грн до 2,07 грн, "Херсонгаза" - с 0,94 грн до 1,8 грн, "Луганскгаза" - с 0,92 грн до 1,13 грн за кубометр.