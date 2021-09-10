Bosch рассматривает возможность открытия в Украине завода электроинструментов. Фото: Reuters

Немецкая компания Bosch может открыть в Украине завод по производству электроинструментов.

Об этом говорили во время встречи министра экономики Алексея Любченко с уполномоченным представителем и президентом группы Bosch в Украине, России, Беларуси, Центральной Азии, Монголии и на Кавказе Штеффаном Хоффманном.

"Украина для нас интересный и важный регион для инвестирования. Есть серьезные намерения организовать здесь мощности по производству электроинструмента. Сейчас в процессе исследования локация для производства, анализ близости рынков сбыта, квалифицированной рабочей силы и организационные вопросы", - сказал Хоффманн.

Любченко сообщил ему о преференциях, которые украинское правительство подготовило для инвесторов.

"У нас готов законодательный пакет для поддержки стратегических инвесторов, так называемые инвестняни. Условия - инвестиции более 20 млн евро, создание более 80 рабочих мест, зарплата выше средней в регионе. Взамен мы предлагаем привлекательные условия: налоговые льготы, таможенные преференции при ввозе оборудования и многое другое. И на днях Верховная Рада поддержала проект закона об индустриальных парках, которым также предусмотрены многочисленные стимулы для инвесторов. Правительство Украины осуществляет последовательную и прагматичную политику для поддержки инвесторов", - сказал министр.

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Во время встречи обсудили и направления развития экономики в сферах декарбонизации, зеленой энергетики и накопления энергии.

В мае 2021 Министерство здравоохранения и Международный банк реконструкции и развития заключили соглашение о начале проекту "Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине" на сумму около $ 90 млн.