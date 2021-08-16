Более 7 тыс. земельных сделок по Украине: где продали более всего участков

В Украине заключили 7112 земельных сделок по состоянию на 16 августа. По площади земель лидируют Полтавская и Харьковская области.

В Минагрополитики сообщают о 1174,7 га в Полтавской области и 1712,9 га в Харьковской.

По количеству заключенных сделок на первом месте Киевская область. Там зарегистрировали 923 сделки. В Полтавской области - 744. В Сумской области - 639 земельных сделок.

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"Для получения доступа к Госгеокадастру подали заявления 4679 нотариусов. Всего заявлений - 5245. Из них согласовали 4595. Отказ получили 601", - говорят в Минагрополитики.

30 июля исполнилось 30 дней со старта рынка земли в Украине. За этот период продали земли на 210 млн грн. Заключили 2901 земельное соглашение и продали участков на площади 5324 га.

За первый месяц на рынке земли средняя цена за украинский гектар составляет 40 тыс. грн. Больше всего земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях. Но география продаж по всей Украине. Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.