40 тыс. грн за гектар - министр назвал стоимость земли

30 июля исполнилось 30 дней со старта рынка земли в Украине. За этот период продали земли на 210 млн грн. Заключили 2901 земельное соглашение и продали участков на площади 5324 га.
"За первый месяц на рынке земли средняя цена за украинский гектар составляет 40 тысяч гривен. Больше всего земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях. Но география продаж - по всей Украине. 40 тысяч за гектар - это наша стартовая линия. Земля - это свободная собственность, стоимость которой растет", - рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.
"В первые дни функционирования рынка наблюдался ажиотаж с необходимостью предоставления нотариусам доступа к сведениям госгеокадастра. Хотели проверить установленные законом ограничения по приобретению земель сельхозназначения в одни руки. Было около тысячи обращений нотариусов в день", - рассказал Анатолий Мирошниченко, первый заместитель председателя госслужбы по вопросам геодезии.
За месяц с заявлениями предоставить доступ к сведениям госгеокадастра обратились 4288 нотариусов. Они подали 4806 заявлений. Согласовали 4242 заявления. Отказ получили 558.
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"Мониторинг земель позволил обнаружить, что по состоянию на 1 июля более 100 юридических лиц и более тысячи физических лиц владели более 100 гектарами земель сельхозназначения. Многие из них - более тысячей гектаров. С 1 июля 2021-го такая концентрация земель сельскохозяйственного назначения становится невозможной ", - добавил Мирошниченко.
1 июля в Украине заработал рынок земли. С тех пор сформировалась средняя минимальная цена участков. Она составляет почти $1 тыс. за 1 га.
К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.
Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.
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