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пятница, 30 июля 2021 16:11

40 тыс. грн за гектар - министр назвал стоимость земли

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30 июля исполнилось 30 дней со старта рынка земли в Украине. За этот период продали земли на 210 млн грн. Заключили 2901 земельное соглашение и продали участков на площади 5324 га.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  За месяц продали земли на 210 миллионов гривен
За месяц продали земли на 210 миллионов гривен

"За первый месяц на рынке земли средняя цена за украинский гектар составляет 40 тысяч гривен. Больше всего земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях. Но география продаж - по всей Украине. 40 тысяч за гектар - это наша стартовая линия. Земля - ​​это свободная собственность, стоимость которой растет", - рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

"В первые дни функционирования рынка наблюдался ажиотаж с необходимостью предоставления нотариусам доступа к сведениям госгеокадастра. Хотели проверить установленные законом ограничения по приобретению земель сельхозназначения в одни руки. Было около тысячи обращений нотариусов в день", - рассказал Анатолий Мирошниченко, первый заместитель председателя госслужбы по вопросам геодезии.

За месяц с заявлениями предоставить доступ к сведениям госгеокадастра обратились 4288 нотариусов. Они подали 4806 заявлений. Согласовали 4242 заявления. Отказ получили 558.

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"Мониторинг земель позволил обнаружить, что по состоянию на 1 июля более 100 юридических лиц и более тысячи физических лиц владели более 100 гектарами земель сельхозназначения. Многие из них - более тысячей гектаров. С 1 июля 2021-го такая концентрация земель сельскохозяйственного назначения становится невозможной ", - добавил Мирошниченко.

1 июля в Украине заработал рынок земли. С тех пор сформировалась средняя минимальная цена участков. Она составляет почти $1 тыс. за 1 га.

К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

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Дата
30
июля

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