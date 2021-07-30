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пятница, 30 июля 2021 10:22

Рынок земли: за месяц заключили почти 3 тыс. земельных сделок

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Сегодня в Украине зарегистрировали 2901 земельную сделку по продаже сельскохозяйственных угодий.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Лидируют 5 регионов Украины: Полтавщина, Харьковщина, Кировоградщина, Киевщина и Черниговщина
Лидируют 5 регионов Украины: Полтавщина, Харьковщина, Кировоградщина, Киевщина и Черниговщина

Новые договоры заключили по 5324 га площадей. Об этом сообщают в Минагрополитики.

Лидируют пять областей Украины: Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Киевская и Черниговская.

В Полтавской области соглашения зарегистрированы по 739,6 га земель, в Харьковской - по 592,6 га, в Кировоградской - 515 га, в Киевской - 438 га, в Черниговской - 355 га. Наибольшее количество заключенных сделок по продаже земли в Киевской области, там их зарегистрировали 411.

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"Заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр подали 4288 нотариусов. Всего заявлений - 4806, из них согласовано 4242. В очереди на рассмотрение - шесть, отказ получили 558", - говорят в Министерстве аграрной политики.

1 июля в Украине заработал рынок земли. С тех пор сформировалась средняя минимальная цена участков. Она составляет почти $1 тыс. за 1 га.

К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

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Дата
30
июля

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