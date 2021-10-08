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пятница, 08 октября 2021 20:23

"Бизнес спасет экономику, как только мы создадим для него условия" - эксперт

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&quot;Бизнес спасет экономику, как только мы создадим для него условия&quot; - эксперт
Игорь Гут: "Мы не умеем создавать условия для сохранения предпринимательского капитала, чтобы он не перетекал за границу. Нас спасает уникальная регенерация – сколько теряем, все равно быстро восстанавливаем". Фото: Тарас Подолян

Ситуация с ведением бизнеса в Украине улучшилась – он пережил пандемию и экономический кризис. Основной преградой государственной поддержки бизнеса является большое количество социально зависимых граждан. Украина имеет огромный предпринимательский капитал, однако он перетекает за границу.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал бизнес-эксперт Игорь Гут.

"Ситуация со средним бизнесом изменилась к лучшему, – говорит он. – Предпринимательский дух в Украине живуч. Ни пандемия, ни кризис в экономике и падения рынков не убили его. Один из крупнейших человеческих капиталов – предприниматели. Они выстояли. На их энергии возникают и растут компании. Работает много малых предприятий. Однако есть проблемы со средними – их недостаточно".

Действующая власть понимает важность развития малого и среднего бизнеса, считает эксперт.

"Она декларирует и делает некоторые шаги поддержки по крайней мере малого бизнеса. Но государственного курса на развитие среднего бизнеса нет. Любая наша власть оглядывается на огромное количество социально зависимых граждан. Мы – бедная страна, поэтому эти люди составляют большую часть населения", – говорит он.

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От Зеленского ожидали радикальных реформ в сфере экономики – ведь он предприниматель. И он осторожно подходит к вопросам, связанным с малообеспеченными. Пытается балансировать. "Власть не делает ставку на малый и средний бизнес, но намерена его поддерживать. Это стратегия баланса", – утверждает Гут.

Все страны можно условно разделить на две группы. Есть успешные и обеспеченные, у них есть все, но они испытывают дефицит предпринимательского таланта и капитала. Они пытаются привлечь предпринимателей со всего мира. И есть государства, среди которых Украина, не очень успешные, но богатые на предпринимательский капитал, рассказывает эксперт.

"Мы не умеем создавать условия для сохранения этого капитала, чтобы он не перетекал за границу. Нас спасает уникальная регенерация – сколько теряем, все равно быстро восстанавливаем. Как только мы создадим условия для бизнеса – он вытянет экономику", – делает вывод Гут.

Полное интервью с Игорем Гутом читайте в журнале "Країна"

В начале сентября обнародовали рейтинг 45 крупнейших городов Украины по качеству деловой среды. Городами с наиболее благоприятным бизнес-климатом и эффективным экономическим управления в этом году стали: Хмельницкий, Ивано-Франковск, Львов, Мукачево, Бахмут, Тернополь, Винница, Мариуполь, Александрия, Мелитополь и Чернигов.

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