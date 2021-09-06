В Украине определили 11 городов, наиболее комфортных для развития бизнеса - рейтинг

Индекс конкурентоспособности городов - это аналитический инструмент по оценке местным бизнесом условий для ведения бизнеса. Фото: pixabay.com

Обнародовали рейтинг 45 крупнейших городов Украины по качеству деловой среды.

Этот проект готовили Программа Агентства США по международному развитию "Конкурентоспособная экономика Украины" в партнерстве с компанией "Инфо Сапиенс" и Институтом экономических исследований и политических консультаций, сообщает Институт экономических исследований и политических консультаций.

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Индекс конкурентоспособности городов - это аналитический инструмент по оценке местным бизнесом условий для ведения бизнеса.

С его помощью определяются приоритетные для местного бизнес-среды реформы, определяются лучшие практики взаимодействия местной власти и бизнеса, стимулируется здоровая конкуренция городов и территорий, обмен опытом и распространение лучших регуляторных практик.

Отчет подготовлен по результатам анализа статистических и административных данных с 45 городов и результатами опроса 7454 руководителей субъектов предпринимательской деятельности, в частности руководителей 3735 предприятий-юридических лиц и 3719 физических лиц-предпринимателей 45 городов из всех регионов Украины, за исключением АР Крым, Севастополя и некоторых районов Донецкой и Луганской областей.

Городами с наиболее благоприятным бизнес-климатом и эффективным экономическим управлением в этом году стали:

Хмельницкий,

Ивано-Франковск,

Львов,

Мукачево,

Бахмут,

Тернополь,

Винница,

Мариуполь,

Александрия,

Мелитополь,

Чернигов.

12 апреля Киев занял четвертое место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Индекс загрязнения составил 159 при норме 50. Это подтверждают данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqai.