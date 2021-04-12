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понедельник, 12 апреля 2021 10:29

Киев попал в пятерку городов мира с самым грязным воздухом

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Киев попал в пятерку городов мира с самым грязным воздухом
Киев - в пятерке городов с самым грязным воздухом. Фото: pixabay.com

В понедельник, 12 апреля, Киев занял 4-е место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. По состоянию на утро индекс загрязнения составил 159 при норме 50.

Это подтверждают данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqai.

Состояние воздуха характеризуется как "нездоровое для чувствительных групп".

При таком уровне загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также отменить спортивные занятия на открытом воздухе.

На 1-м месте рейтинга оказалась непальская столица Катманду. Показатель загрязнения воздуха - 219.

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Украинская столица не впервые попадает в антирейтинг городов по качеству воздуха. Так, 11 марта Киев занял 8-е место среди городов, где дышать труднее.

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